اجرای ماموریت جهادی گسترده سلامت با هماهنگی بسیج سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شاکر اردکانی، فرمانده کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان غذا و دارو، با اشاره به هماهنگی کامل بسیج سازمان غذا و دارو گفت: تمامی اقدامات مرتبط با تأمین، توزیع و ارائه خدمات سلامت‌محور در این مأموریت در چارچوب مسئولیت‌های سازمان انجام شد و پشتیبانی تخصصی برای ارائه خدمات به مردم مناطق محروم فراهم شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده افزود: در حوزه پزشکی هزاران ویزیت عمومی، تخصصی و فوق‌تخصصی انجام شد، خدمات پاراکلینیکی شامل اکو قلب و سایر تشخیص‌ها ارائه شد، سونوگرافی‌های تخصصی انجام گرفت، نسخه‌های دارویی آزاد و OTC توزیع شد و خدمات دندانپزشکی به تعداد زیادی بیمار ارائه شده است.

شاکر اردکانی تأکید کرد: گروه جهادی تخصصی درمانی خادمین بی‌نام مردم متشکل از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید داروسازی، وظیفه تأمین داروهای مورد نیاز گروه‌های درمانی، پوشش نسخه افراد کم‌بضاعت و تأمین رایگان اقلام سلامت کودکان به‌ویژه شیر خشک را بر عهده دارد. ساماندهی دارو و اعزام داروساز به تیم‌های درمانی، ضمن ارتقای ایمنی مصرف دارو، در سال گذشته منجر به صرفه‌جویی چند ده میلیارد تومانی در حوزه تأمین دارو میان گروه‌های جهادی شد.

فرمانده کانون بسیج جامعه پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدامات دیگر مرتبط با مسئولیت‌های سازمان گفت: بیماران نیازمند عینک و سمعک شناسایی شده‌اند و فرآیند تأمین آن‌ها با نظارت تخصصی در حال انجام است. همچنین ۳۲ بیمار نیازمند جراحی کاتاراکت هستند که در صورت عدم امکان انجام عمل در منطقه، برنامه‌ریزی برای انجام جراحی یک‌روزه در یکی از بیمارستان‌های منطقه انجام شده و ۱۷ نفر نیازمند سمعک نیز فرآیند تحویل، تنظیم و آموزش استفاده از سمعک با حضور ادیولوژیست و معرفی به نمایندگی استان بوشهر برای پشتیبانی مستمر طی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اردوهای جهادی گفت: حضور دانشجویان و جوانان در این فعالیت‌ها، علاوه بر خدمت به مردم محروم، باعث تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خودسازی و تجربه عملی مدیریت سلامت می‌شود و از نگاه سطحی به مسائل جلوگیری می‌کند. تجربه جهاد می‌تواند جوانان را به انسان‌های توانمند، دغدغه‌مند و اثرگذار در حل مشکلات کشور تبدیل کند.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ایفدانا، شاکر اردکانی در پایان ضمن قدردانی از تمامی جهادگران بی‌نام مردم تأکید کرد: بسیج سازمان غذا و دارو با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی و دانشجویی، به پشتیبانی، هماهنگی و راهبری مأموریت‌های سلامت‌محور جهادی ادامه خواهد داد تا عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان تحقق یابد.