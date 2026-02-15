مشاور ترامپ: شاهد ارسال بی سابقه سلاح به سودان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعد بولس، مشاور ارشد ترامپ در امور کشورهای عربی و آفریقایی به الجزیره مباشر گفت: فاجعه انسانی در سودان بزرگترین فاجعه انسانی در جهان است.

وی افزود: رئیس جمهور ترامپ متعهد به یافتن راه حل مسالمت آمیز برای وضعیت سودان است. هیچ راه حل نظامی برای درگیری در سودان وجود ندارد.

او تاکید کرد: ما از طریق شرکای خود در گروه چهارجانبه و دیگران برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای وضعیت سودان تلاش می کنیم. هر دو طرف درگیری سودان مسئول وخامت اوضاع در هفته های اخیر هستند.

مشاور ارشد ترامپ در امور کشورهای عربی و آفریقایی تصریح کرد: ما شاهد سرازیر شدن بی سابقه سلاح به هر دو طرف در جنگ سودان هستیم.

وی بر ضرورت توجه به راهکار سیاسی برای حل بحران سودان تاکید کرد.

مشاور ارشد ترامپ در امور کشورهای عربی و آفریقایی گفت: ما امیدواریم به راه‌حلی مورد توافق سودانی‌ها برسیم و به دنبال دامن زدن به تنش‌ها بین شرکای چهارجانبه یا خارج از آن نیستیم. ما اهتمام جامعه جهانی را به سودان جلب کرده ایم.