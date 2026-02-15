ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ظرفیت بالایی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کتابی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ملایر با تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: کمترین وظیفه مسئولان، قدردانی از این حضور آگاهانه است و باید قدر مردمی را دانست که همواره در صحنه حاضرند و در بسیاری از عرصهها جلوتر از مسئولان حرکت میکنند.
وی با اشاره به جایگاه قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: این ستاد با تکیه بر دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی و با توجه به نقش آن در حوزه فرهنگسازی و سیاستگذاری، ظرفیت بالایی برای جهتدهی به برنامهها و اقدامات فرهنگی دارد.
سرپرست فرمانداری ویژه ملایر با تأکید بر ضرورت تدوین برنامههای ایجابی و سلبی ادامه داد: رویکرد اقدامات باید بیش از گذشته به سمت برنامههای ایجابی سوق داده شود و متناسب با نیاز جامعه، بهویژه در مدارس و دانشگاهها، ورود جدیتری صورت گیرد و از ظرفیت مجموعه آموزش و پرورش به شکل ویژه استفاده شود.
وی ادامه داد: دستگاهها نباید تنها به ارائه گزارشهای آماری بسنده کنند، بلکه لازم است اقدامات عملی، عینی و قابل لمس در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات نمود داشته باشد.
کتابی با اشاره به عملکرد برخی دستگاههای اجرایی گفت: رؤسای ادارات باید با تلاش بیشتر در مسیر خدمترسانی و انجام دقیق وظایف قانونی گام بردارند، چرا که میزان رضایت مردم از عملکرد ادارات برای مجموعه مدیریت شهرستان از اهمیت بالایی برخوردار است و در حال حاضر نارضایتیهایی در این زمینه وجود دارد.
وی بیان کرد: بر اساس نتایج پیمایش رضایتسنجی، استان همدان در مقایسه با سایر استانها رتبه نخست را کسب کرده، اما سطح کلی رضایتمندی همچنان پایین است و این موضوع ضرورت بازنگری در شیوههای خدمترسانی را نشان میدهد.
سرپرست فرمانداری ویژه ملایر در پایان بر لزوم رعایت تمهیدات و الزامات ماه مبارک رمضان تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق و منسجم دستگاهها در این زمینه شد.
