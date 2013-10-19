امر به معروف باید از خانواده ها شروع شود / محرم و صفر فرصت مغتنمی برای امر به معروف است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی ابوحمزه بعد ظهرشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ملایرگفت: اولویتها باید توسط ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در استان و شهرستانها برنامه ریزی و به ترتیب اولویت اجرایی شود.

وی این اولویتها را شامل، خانواده، حوزههای علمیه، آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی، ادارات، کارخانجات و شرکتهای خصوصی، اصناف و هیات مذهبی برشمرد.

وی بیان داشت: خانواده به عنوان مهمترین نهاد در جامعه بوده و فرد تمام زوایای اخلاقی و تربیتی خود را از درون این نهاد شروع می‌کند که متاسفانه وجود ماهواره به عنوان یکی از مصادیق ضد فرهنگ اسلامی امروز در خانوادها وجود دارد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: باید آسیب‌های خانواده و تهدیداتی که این نهاد را در بر می گیرد شناسایی و آگاه سازی و امر به معروف از خانواده ها شروع شود.

وی افزود: همچنین حوزه های علمیه به عنوان مروج مهمی در امر به معروف و نهی از منکر بوده و نقش روحانیون در این زمینه بسیار مهم است و باید از ظرفیت روحانیون و حوزهها برای ترویج ای فریضه الهی استفاده شود.

ابوحمزه نقش آموزش و پرورش و ارتباط با اولیا دانش آموزان و مراکز علمی و دانشگاهی را نیز در ترویج امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم برشمرد و ابراز داشت: اولویتهای دیگر نیز باید با برنامه ریزی منسجم پیش برود.

وی بر برگزاری منظم جلسات امر به معروف در شهرستانها تاکید کرد و گفت: ستاد امر به معروف استان نیز برنامه و راهکارهای جلسات شهرستانی را رصد خواهد کرد.

وی در ادامه با تبیین فرمایشات رهبری بر احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: ماه محرم و صفر فرصت مغتنمی برای احیای این فریضه الهی است و در این راستا باید با درس های عاشورا و اهداف قیام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر را برای مردم تببین کنیم.

وی گفت: همچنین دهه ولایت و ایام عید غدیر فرصتی برای تببین ولایت فقیه در جامعه است زیرا ولایت به عنوان ستون اصلی نظام مورد تهدیدات دشمن است و باید این مهم برای مردم تبیین شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان همچنین به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان بر پارامترهای سبک زندگی اشاره کرد و گفت: اگر این پارامترها و فرمایشات مهم رهبری در جامعه عملی شود بسیاری از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خود به خود در جامعه رواج پیدا می کند.

ابوحمزه افزود: امروز مشکل اصلی جوانان در اجتماع فراهم نبودن شرایط ازدواج آسان است که ریشه مشکلات زیادی از جمله مسائل اخلاقی نبود این زمینه است.

وی بر فراهم کردن زمینه های ازدواج آسان جوانان به عنوان راه حل بسیاری از مشکلات تاکید کرد.

تذکر لسانی در جامعه افزایش یابد

وی در ادامه افزود: تذکر لسانی باید ترویج پیدا کند چرا که بیش از 85 درصد مشکلات جامعه از این طریق قابل حل است.

وی گفت برخی مسائل مانند برخورد با قانون شکنان و مواد مخدر از طریق تذکر لسانی قابل حل نسیت که در این راستا دستگاه های قانونی و شورای تامین با برخوردهای قهری با این افراد امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه دارند.

وی همچنین نقش رسانه ها را نیز به عنوان یکی از تاثیر گذارترین وسایل ارتباطی در احیای امر به معروف و نهی از منکر مهم برشمرد که باید برای آگاهی بخشی بین مردم در خصوص ترویج این فریضه الهی تلاش کنند.

امام جمعه موقت ملایر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه فضای امروز جامعه نیازمند امر به معروف و نهی از منکر است ابراز داشت: خداوند پیامبر(ص) را برای هدایت انسانها برانگیخت و در این میان باید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی احیا شود

حجت الاسلام سید حسن فاضلیان ابراز داشت: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو مقوله ایجابی و سلبی مطرح بوده که برخورد ایجابی تاثیر بیشتری دارد.

حجت الاسلام فاضلیان گفت: اگر کسی بتواند یک نفر را با امر به معروف از سوی منکر دور کند اجری بالاتر از همه آسمان ها و زمین دارد.

وی با اشاره به اینکه امروز تذکر لسانی باید در جامعه از سوی هر کس و هر فردی ترویج پیدا کند گفت: تذکر لسانی در این زمینه ضعیف عمل شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید این مهم باید در احیای آن قدم بردارد.

امام جمعه موقت ملایر خواستار انجام و عملی شدن رویکرد امر به معروف باید به صورت شعاری و شعوری در ادارات و نهادها شد و گفت: اید از ظرفیتهای شهرستان برا ی برنامه ریزی منسجم در این زمینه استفاده شود.

چاپ 1200 جلد گاهنامه در زمینه امر به معروف

فرمانده انتظامی ملایر نیز به اقدامات نیروی انتظامی در این زمینه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیروی انتظامی در هفته ناجا اقدام به چاپ گاهنامه پناه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر کرده است.

ابراهیم سعیدی افزود: در این زمینه یک هزارو 200 جلد از این گاهنامه در بین اقشار مختلف مردم و نهادها توزیع شد و در ماهای آینده نیز این گاهنامه با موضوعات دیگر منتشر می شود.

وی افزود: همچنین جمع آوری ماهواره‌ها و تذکرات لسانی در سطح شهر، برخورد با مواد مخدر وغیره از دیگر اقدامات نیروی انتظامی ملایر در مورد اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر نیز در ادامه به برنامه‌های سپاه ملایر در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب، تشکیل تیم های تذکر لسانی در بین خواهران و برادران، برگزاری نماز جماعت در فضاهای تفریحی شهرستان و غیره از جمله این اقدامات بوده است.

محمد اسکندری از فعالیت 48 هیات امر به معروف و نهی از منکر در سطح ادارات شهرستان خبر دادو گفت: در این زمینه نیازمند همکاری بیشتر ادارات و نهادها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان هستیم.