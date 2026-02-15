به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن محسنی فرد از تبیین فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای «دیار پانزده خرداد» در رسانه ملی خبر داد.

محسنی‌فرد با اشاره به حضور خود در پخش زنده شبکه قرآن و معارف سیما با عنوان «روایتی از دیار پانزده خرداد» اظهار داشت: در برنامه «قرارگاه» که از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شد، بخشی از اقدامات کنشگران فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان قرچک در عرصه جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی دشمن تشریح شد.

وی با بیان اینکه اداره تبلیغات اسلامی قرچک برنامه‌های متنوعی را در حوزه جهاد تبیین دنبال می‌کند، افزود: برگزاری «لیگ رسانه نوجوانه»، اجرای پویش‌های بصیرتی، جهاد تبیین دانش‌آموزی و انسجام و هم‌افزایی اصحاب رسانه در مقابله با توطئه‌های دشمنان از جمله این اقدامات است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قرچک ادامه داد: در این برنامه تلویزیونی، جمعی از نوجوانان فعال و کنشگر دیار پانزده خرداد نیز حضور داشتند که جلوه‌ای از بصیرت و تلاش دهه هشتادی‌های پیشگام منطقه را در قاب رسانه ملی به نمایش گذاشتند.

محسنی‌فرد همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: حضور پرشور ملت ایران اسلامی و خروش مردم انقلابی دیار پانزده خرداد در سالروز پیروزی انقلاب، تجلی قدرت الهی و بصیرت بی‌بدیل مردم است که پیام آن به جهانیان مخابره شد.

وی تأکید کرد: این حماسه تاریخی در سایه وحدت و ولایت‌مداری ملت شکل گرفت و جلوه‌ای از امداد الهی و ایستادگی مردم در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش گذاشت.