مردم با مشارکت آگاهانه و عمل به تکلیف پیروز واقعی انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زمانی افشار، منتخب مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی از مردم به واسطه حضور حماسی در انتخابات یازدهم اسفند ماه تشکر کرد.‌

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الْحَمْدُ لله عَلَی کُلِّ نِعْمَةٍ وَ أَسْأَلُ اللهَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ»

خدای را شاکریم که مردم ولایت‌مدار دیار ۱۵ خرداد در راستای منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) من باب مشارکت حداکثری در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان، مشارکتی آگاهانه، عالی و حماسی داشته و به تکلیف سیاسی و دینی خود عمل کردند و پیروز واقعی انتخابات هستند.

این توفیق را محضر مردم فهیم و فخیم شهرستان‌های قرچک، ورامین، پیشوا و بخش‌های جواد آباد و جلیل آباد تبریک می‌گویم و از آحاد رأی دهندگان سپاسگزارم.

از مجریان امین انتخابات و هیئت‌های نظارت که انتخاباتی سالم را رقم زدند؛ از مجموعه فرمانداری‌های این حوزه انتخابیه که با رعایت بی‌طرفی کامل بسترساز مشارکت مردمی بودند، از نامزدهای انتخابات که به بیان برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات پرداختند و خود را در معرض انتخاب قرار دادند و زمینه ساز مشارکت بودند، از فعالین ستادهای انتخاباتی که در چارچوب قانون به معرفی نامزد یا نامزدهای خود پرداختند، از همه نیرو هایی که به بهترین وجه امنیت انتخابات را تأمین کردند، از رسانه ملی که با تمام توان در خدمت انتخابات بود و با ایجاد کانال‌های ویژه برای هر حوزه انتخابیه فرصت عادلانه‌تری را در رقابت رقم زد و برای جلب مشارکت مردمی تلاش کرد، از اصحاب رسانه که در این دوره از انتخابات فعالیتی پررنگ داشتند، از ائمه جمعه و جماعت، خانواده معزز شهدا و ایثارگران، هنرمندان، شخصیت‌های علمی و دانشگاهی، سفیران مشارکت، انجمن‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، ورزشکاران و همه کسانی که به انحاء مختلف در تبیین اهمیت انتخابات تلاش کردند و آمال و آرزوهای سیاه دشمنان علیه ملت ایران را بر باد دادند، سپاسگزارم.

اینجانب مهدی زمانی افشار خادم ملت شریف ایران و مردم عزیز دیار ۱۵ خرداد، از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم مرا در انجام مسئولیت سنگین نمایندگی ملتی بزرگ، مقاوم و نستوه یاری دهد تا بتوانم در مسیر توسعه، پیشرفت و آبادانی ایران عزیز و این خطه شهید پرور، با تدوین و تصویب قوانین صحیح، عادلانه و جامع، قدم بردارم.

مهدی زمانی افشار

خادم مردم دیار ۱۵ خرداد