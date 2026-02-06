فقدان آیت الله محمودی ضایعه ای سنگین برای حوزه های علمیه و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، متن این پیام به شرح زیر است:
بسمه تعالی
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
ارتحال عالم ربانی، روحانی مجاهد و چهره ماندگار دیانت و مردمداری، حضرت آیتالله حاج سید مرتضی محمودی گلپایگانی (رضواناللهتعالیعلیه)، موجب اندوه عمیق و تأثر فراوان شد.
این فقیه وارسته و عالم عامل، عمر پربرکت خویش را وقف صیانت از ارزشهای والای اسلام، ترویج معارف قرآن و اهلبیت علیهمالسلام و هدایت دینی، اجتماعی و فرهنگی مردم مؤمن و انقلابی منطقه دیار پانزدهم خرداد کرد و نامی نیک و اثری ماندگار از خود بر جای گذاشت.
حضور مؤثر و طولانیمدت ایشان در سنگر امامت جمعه، همراهی و همدلی با امام راحل عظیمالشان(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، تربیت شاگردان و طلاب فراوان و تقدیم فرزند شهید در راه اسلام و انقلاب، جلوههایی روشن از ایمان، اخلاص، صبر و مجاهدت آن عالم بزرگوار بود.
بیتردید فقدان این روحانی مردمی و پدر معنوی، ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه و بهویژه مردم شریف، ولایتمدار و قدردان شهرستانهای ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک است؛ مردمی که همواره از هدایتهای دلسوزانه، کلام نافذ و منش پدرانه ایشان بهرهمند بودند.
اینجانب این مصیبت اندوهبار را به محضر حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، بیت مکرم آن مرحوم، شاگردان، ارادتمندان و عموم مردم مؤمن و شهیدپرور دیار پانزدهم خرداد تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و فرزند شهیدشان، و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت مینمایم؛ روحش شاد و یادش گرامی باد.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
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