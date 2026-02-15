به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نفت در دومین دیدار خود در مرحله یک هشتم لیگ بسکتبال زنان کاسپین را با شکست مواجه کرد. در این دیدار که امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن) در ابادان برگزار شد، آبادانی ها با نتیجه ۷۳ بر ۴۰ صاحب برتری شدند.

مرحله یک هشتم لیگ بسکتبال زنان به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. تیم بسکتبال زنان نفت در دیدار نخست این مرحله نیز کاسپین را شکست داده بود. بدین ترتیب این تیم با دو پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی شد و در کنار تیم های آکادمی سحر، گروه بهمن و استقلال گرفت.

این سه تیم امروز و در سه دیدار ابتدایی مرحله یک هشتم به ترتیب مقابل اکادمی نیکا، ستاد ملی گاز و قهوه باتسام مشهد پیروز شدند و راهی نیمه نهایی نشدند. البته دیدار تیم های استقلال و قهوه باتسام به دلیل حاضر نشدن مشهدی ها برگزار نشد و استقلال برنده ۲۰ بر صفر معرفی شد.

مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال بانوان از روز جمعه اول اسفند آغاز خواهد شد. این مرحله از رقابت ها به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود.

نتایج دیدارهای دوم مرحله یک هشتم لیگ بسکتبال زنان به این شرج است:

* گروه بهمن ۹۴ - ستاد ملی گاز ۶۲

* آکادمی سحر ۸۱ - آکادمی نیکا ۲۳

* پالایش نفت آبادان ۷۳ - کاسپین تهران ۴۰

* استقلال تهران ۲۰ - قهوه باتسام مشهد صفر

نتایج به دست آمده در دیدارهای نخست مرحله یک هشتم نهایی به این شرح است:

* قهوه باتسام مشهد ۵۸ - استقلال تهران ۷۵

* آکادمی نیکا ۵۲ - آکادمی سحر ۸۷

* کاسپین تهران ۶۱- پالایش نفت آبادان ۶۸

* ستاد ملی گاز ۶۵ - گروه بهمن ۹۰