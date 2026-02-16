سوت پایان نخستین لیگ اسکیت هاکی دختران اصفهان؛ تیم شریفی درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره لیگ اسکیت اینلاین هاکی دختران زیر ۱۴ سال در سه مرحله برگزار شد. این رقابت‌ها به میزبانی شهرستان لنجان و در باشگاه اسکیت عطا برگزار شد و در پایان، تیم دختران شریفی از شهرستان اصفهان عنوان قهرمانی را کسب کرد.

همچنین تیم دختران عطا از شهرستان لنجان نایب‌قهرمان شد و تیم تیم دختران اسپادان از شهرستان اصفهان در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسابقات با حضور پنج تیم از شهرستان‌های لنجان و اصفهان برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تیم ایران زمین از اصفهان و تیم آذرخش از بخش فولادشهر اشاره کرد.

عنوان خانم گل و بهترین پاسور مسابقات به نیایش بی‌طرف از تیم شریفی رسید.