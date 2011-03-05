مازندران و تهران قهرمان اسکیت نمایشی کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات اسکیت اسپید استالوم (حرکات نمایشی) با قهرمانی کشور با کسب عنوان قهرمانی مازندران و تهران در بخش پسران و دختران خاتمه یافت.

درپایان این مسابقات دو روزه که با رقابت 76 اسکیت باز دختر و پسر درقالب 15تیم از استان های در قائمشهر برگزارشد، تیم مازندران با کسب دونشان طلا در بخش دختران قهرمان شد و تیم های تهران با یک نقره و یک برنز و اصفهان با یک نقره دوم وسوم شدند.

در بخش پسران این مسابقات هم تیم تهران با کسب دو طلا و یک برنز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت و تیم های مازندران با یک نقره ویک برنزدرجای دوم ایستاد واصفهان با یک برنز به مقام سومی این مسابقات دست یافت.

درمسابقات اسپید استالوم دررده سنی کمتر از 12 سال آیدا شقاقی از مازندران قهرمان شد.

مهرنوش نکوگل از اصفهان درجای دوم ایستاد و مینا جعفری از چهارومحال وبختیاری عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

مهسا رحیم، ازمازندران نشان با ارزش طلای رده سنی بالای 12 سال را برگردن آویخت و هانیه محمدی و فیروزه جمامی هر دو از تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

در نتایج بازیهای مردان در رده سنی کمتر از 12 سال امیر حسین قطبی از تهران، علیرضا پورنایب ازاصفهان و پدرام وکیلی از تهران حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در رقابت بالای 12 سال محمد امیدواری پو از تهران، صمدرضا علیزاده و محمدحسین منصف هر دو از مازندران به عنوان های اول تا سوم دست یافتند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: در روز نخست این مسابقات، حرکات نمایشی توسط اسکیت بازان رشته فری استایل کشور انجام شد.

حسین خیری نیا افزود: در نخستین دوره مسابقات اسکیت اسپید استالوم قهرمانی کشور15 تیم از استانهای اصفهان، چهار محال بختیاری، تهران، مازندران، اردبیل و البرز دو روزدرقائمشهربا هم رقابت کردند.

درمازندران حدود دوهزار ورزشکار در رشته ورزشی اسکیت سازمان دهی شدند.