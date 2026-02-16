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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

برگزاری همایش سراسری مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران

برگزاری همایش سراسری مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران

همایش سراسری مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،همایش سراسری مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور سید احمد موسوی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید، معاونان، مشاوران و مدیران ستادی و استانی، صبح روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه در محل سالن جلسات شهید رسول‌زاده برگزار شد.

لازم به ذکر است در این همایش، از طریق برگزاری پنج کارگروه شامل کارگروه مردمی‌سازی، تعاون، نظام سلامت، تدوین برنامه و ساختار مبتنی بر فرآیندها و سازمان‌های تابعه و با حضور معاونین و مدیران بنیاد مسایل و برنامه های آتی بحث و بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6750417

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