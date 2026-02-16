به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه فرهنگی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه با هدف بازخوانی میراث ادبی و بررسی ابعاد فکری و هنری آثار این شاعر برجسته تدارک دیده شده است.

در این آیین، باقر صدری‌نیا در سخنرانی «نظامی گنجوی و نظامی قرامانلی» به بررسی تطبیقی جایگاه این شاعر در گستره فرهنگی ایران و آناتولی می‌پردازد. همچنین احمد گلی در مبحث «نظامی و فرم‌گرایی» ساختار هنری آثار او و نسبت آن با دیدگاه‌های فرمالیسم روس را تحلیل خواهد کرد.

در ادامه، اسدالله واحد با موضوع «عشق عذری در لیلی و مجنون» به واکاوی مفهوم عشق عذری در منظومه مشهور لیلی و مجنون می‌پردازد.

حضور برای علاقه‌مندان در این برنامه آزاد اعلام شده است.