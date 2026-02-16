  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

آیین بزرگداشت نظامی گنجوی در تبریز برگزار می‌شود

آیین بزرگداشت نظامی گنجوی در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- آیین ویژه روز بزرگداشت نظامی گنجوی با حضور پژوهشگران و علاقه‌مندان ادب فارسی، چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه در بنیاد پژوهشی شهریار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه فرهنگی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز چهارشنبه ۲۹ بهمن‌ماه با هدف بازخوانی میراث ادبی و بررسی ابعاد فکری و هنری آثار این شاعر برجسته تدارک دیده شده است.

در این آیین، باقر صدری‌نیا در سخنرانی «نظامی گنجوی و نظامی قرامانلی» به بررسی تطبیقی جایگاه این شاعر در گستره فرهنگی ایران و آناتولی می‌پردازد. همچنین احمد گلی در مبحث «نظامی و فرم‌گرایی» ساختار هنری آثار او و نسبت آن با دیدگاه‌های فرمالیسم روس را تحلیل خواهد کرد.

در ادامه، اسدالله واحد با موضوع «عشق عذری در لیلی و مجنون» به واکاوی مفهوم عشق عذری در منظومه مشهور لیلی و مجنون می‌پردازد.

حضور برای علاقه‌مندان در این برنامه آزاد اعلام شده است.

کد مطلب 6750422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها