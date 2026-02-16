به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رابرت فیتسو، نخست وزیر اسلواکی، اوکراین را متهم کرد که با هدف فشار به مجارستان برای عقب نشینی از مخالفت با عضویت کی یف در اتحادیه اروپا، از سرگیری انتقال نفت روسیه به شرق اروپا را به طور عمد به تاخیر می‌اندازد.

وزارت خارجه اوکراین مدعی شده که انتقال این نفت از روز ۲۷ ژانویه و به خاطر حمله روسیه به خط لوله انتقالی متوقف شده است.

اسلواکی از جمله کشورهایی است که پس از آغاز درگیری روسیه و اوکراین روابطش با مسکو را حفظ کرده و معتقد است که کشورهای اروپایی با تامین سلاح برای اوکراین در حال طولانی کردن جنگ هستند و در این بین نفت هم به یک ابزار برای پیشبرد اهداف سیاسی بدل شده است.

فیتسو پس از دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ما اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد خط لوله آسیب دیده باید تا حالا تعمیر می‌شد؛ من معتقدم که مسئله‌ای که امروز در حوزه نفت شاهد آن هستیم باج‌گیری سیاسی از مجارستان به خاطر موضع این کشور در قبال عضویت اوکراین در اتحادیه اروپاست.

نخست وزیر اسلواکی مدعی شد اگر مجارستان با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا موافقت کند ممکن است نفت هم برسد.