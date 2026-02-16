هماهنگی ملی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در نشست ویدئوکنفرانسی با استان بوشهر، با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در شهرستان عسلویه، مشارکت کرد.

این جلسه با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعی از مقامات کشوری و لشکری و مسئولان مرتبط برگزار شد و در آن بر اهمیت ارتقای آمادگی، هماهنگی بین‌بخشی و افزایش سطح توان عملیاتی دستگاه‌های امدادی و اجرایی تأکید شد.

در این نشست، جزئیات برگزاری مانور، سناریوهای عملیاتی و نحوه تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه اجرای هرچه مطلوب‌تر این رزمایش در شهرستان عسلویه فراهم شود.