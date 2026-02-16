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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۵۸

هماهنگی ملی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در عسلویه

هماهنگی ملی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در عسلویه

مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در نشست ویدئوکنفرانسی با استان بوشهر، با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در شهرستان عسلویه، مشارکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در نشست ویدئوکنفرانسی با استان بوشهر، با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور پدافند غیرعامل در شهرستان عسلویه، مشارکت کرد.

این جلسه با حضور سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، جمعی از مقامات کشوری و لشکری و مسئولان مرتبط برگزار شد و در آن بر اهمیت ارتقای آمادگی، هماهنگی بین‌بخشی و افزایش سطح توان عملیاتی دستگاه‌های امدادی و اجرایی تأکید شد.

در این نشست، جزئیات برگزاری مانور، سناریوهای عملیاتی و نحوه تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه اجرای هرچه مطلوب‌تر این رزمایش در شهرستان عسلویه فراهم شود.

کد مطلب 6750271

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