ه گزارش خبرنگار مهر،سردار محمد علی قمی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی و توجیهی رزمایش پدافند شیمیایی در شهرستان عسلویه با تبیین جایگاه راهبردی پدافند غیرعامل، بر ضرورت صیانت از جان مردم و زیرساخت‌های حیاتی منطقه تاکید کرد.

معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تشریح سناریوهای طراحی شده برای این مانور، وظایف دقیق هر یک از کارگروه‌های تخصصی را ابلاغ و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق پدافند شیمیایی در جغرافیای حساس عسلویه، ضامن پایداری تولید و امنیت زیست‌محیطی منطقه است.

رزمایش پدافند شیمیایی در عسلویه گامی کلیدی درپیشگیری از بحران‌ها

فرماندار عسلویه نیز در این نشست برگزاری این رزمایش را گامی کلیدی در جهت پیش‌بینی و پیشگیری از بحران‌ها برشمرد.

اسکندر پاسالار خطاب به روسای کارگروه‌ها، بر لزوم رعایت دقیق شرح وظایف ابلاغی و اجرای امور محوله با برنامه‌ریزی جامع زیر نظر فرماندهی رزمایش تاکید کرد تا تمامی مراحل عملیاتی با حداکثر توان و دقت نظر به نحو احسن اجرایی شود.

در این نشست که با هدف هماهنگی نهایی میان دستگاه‌های عملیاتی تشکیل شد، ابعاد مختلف رزمایش و راهکارهای مقابله با تهدیدات احتمالی در حوزه شیمیایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.