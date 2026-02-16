به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو ایران که با پنج ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در رقابت های کاپ آفریقا به میزبانی تونس شرکت کرده بود، با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد.

آرش میراسماعیلی در ارزیابی عملکرد ملی پوشان ایران در این رقابت‌ها گفت: از آنجایی که قصد داریم امتیازات جودوکاران برای کسب سهمیه المپیک را افزایش دهیم، از ابتدای سال جدید میلادی حضور در تورنمنت های رنکینگ دار را در اولویت قرار دادیم که شرکت در رقابت های کاپ آفریقا به میزبانی مراکش و تونس از جمله آنها بود.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: ما از چند سال قبل سرمایه گذاری روی نوجوانان و جوانان را آغاز کردیم که خوشبختانه این برنامه جواب داد و تیم ملی در حال حاضر با میانگین پایین سنی به پختگی و تجربه خوبی رسیده است که در دو تورنمنت مراکش و تونس این موضوع کاملا مشهود بود.

وی در ادامه به تحلیل عملکرد ملی پوشان در دو تورنمنت کاپ آفریقا پرداخت و خاطرنشان کرد: هر چند در مراکش عملکرد ملی پوش خوب و قابل قبول بود اما در رقابت های تونس این عملکرد به فوق العاده تبدیل شد و ملی پوشان کشورمان موفق شدند از بین ۲۳۰ ورزشکاری که در تونس حضور داشت صاحب ۶ مدال طلا، نقره و برنز شوند که عملکردی قابل تقدیر است.

میراسماعیلی با اشاره به سیاست فدراسیون جودو در اعزام تیم ملی به رویدادهای بین المللی گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد تصمیم به اعزام کیفی نفرات به مسابقات را داریم و سعی می کنیم جودوکاران آماده و امید مدال را اعزام کنیم که در دو تورنمنت مراکش و تونس این موضوع را رعایت کردیم.

رئیس فدراسیون جودو در تحلیل عملکرد ملی پوشان کشورمان در دو تورنمنت کاپ آفریقا گفت: باید از رشاد ممدوف سرمربی و ایوب رستمی مربی تیم ملی تشکر کنم که در کنار سایر اعضا برای موفقیت تیم ملی تلاش کرده اند. برنامه سرمربی تیم ملی مصوب شده و سعی می کنیم پله به پله جلو برویم و برنامه های او را اجرا کنیم.

آرش میراسماعیلی ادامه داد: الیاس پرهیزگار در هر دو تورنمنت عالی بود و طلا گرفت که نشان می دهد به اعتماد به نفس و پختگی خوبی رسیده است. امیرعباس چوپان در مراکش عملکرد خوبی داشت اما در تونس خیلی بهتر کار کرد و می توانست فینالیست هم باشد. از بنائیان که یک جودوکار ۱۷ ساله است خیلی راضی هستیم. او رنکینگ بالایی دارد و در رویدادهای اخیر هم مدال های مرغوبی را کسب کرده است. او اگر در فینال رقابت های تونس یک لحظه غفلت نمی کرد قطعا مدال طلا را می گرفت اما در ۳۰ ثانیه پایانی مبارزه را واگذار کرد.

وی ادامه داد: سبحان حکیمی که در رده سنی نوجوانان مبارزه می کند و آینده خوبی خواهد داشت در هر دو رویداد مدال نقره گرفت. روی او سرمایه گذاری کرده ایم که المپیک جوانان بتواند برای ایران افتخار آفرینی کند. نیک سرشت هم عملکرد خوبی داشت و یکی از سرمایه های جودو ایران است و رنک پنج دنیا را در اختیار دارد.

رئیس فدراسیون جودو با اشاره به برنامه های پیش روی این فدراسیون خاطرنشان کرد: هدف مان این است که بتوانیم نفرات جدید و جوانی را به تیم های ملی اضافه کنیم و با یک برنامه ریزی دقیق به بازیهای آسیایی ناگویا برویم. هر چند کار سخت است اما در بازیهای آسیایی چشم به مدال خواهیم داشت.

وی حضور در گرند اسلم و گرندپریکس ها را یکی از اولویت های فدراسیون جودو عنوان کرد و ادامه داد: ما باید بتوانیم پله به پله میزان آمادگی و سطح فنی جودوکاران را بالا ببریم. هدف مان این است که با اعزام ورزشکاران به رویدادهای مهم و برگزاری اردوهای مشترک زمینه مبارزه کردن آنها با جودوکاران خوب و باکیفیت دنیا را فراهم کنیم تا به پختگی کامل برسند.

میراسماعیلی در مورد برنامه های آینده تیم ملی نیز گفت: مسابقات قهرمانی آسیا که برای اولین بار در سال بازیهای آسیایی برگزار خواهد شد اولین رویداد ما در سال آینده است. به فاصله ۱۰ روز پس از آن رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال های آسیا برگزار خواهد شد که با توجه به شرایط سنی جودوکاران ما امید زیادی به درخشش در این رویداد داریم.

وی ادامه داد: هدف مان این است که تا بازیهای آسیایی قدم به قدم جلو برویم و تمام تلاشمان را انجام دهیم تا در این بازیها به موفقیت برسیم. ما باید در دو سال مانده تا المپیک بتوانیم امتیازات لازم برای کسب سهمیه را به دست بیاوریم تا کارمان به روزهای آخر کشیده نشود. اگر جودوکاران ما با خوب های دنیا مبارزه کنند برای موفقیت در مسابقات جهانی هم آماده می شوند.

آرش میراسماعیلی با ابراز امیدواری نسبت به آینده جودو ایران گفت: به لطف خدا و برنامه ریزی و تلاش های صورت گرفته جودو به قرار گرفتن در سبد مدال آوری ورزش ایران نزدیک می شود و با موفقیت های اخیر خون و انرژی تازه ای در این رشته به جریان درآمده است. ورزشکاران ما به اعتماد به نفس خوبی رسیده اند و با حضور در رویدادهای بهتر و باکیفیت تر از نظر فنی رشد بیشتری خواهند داشت.

رئیس فدراسیون جودو در پایان گفت: سرمایه گذاری که از چند سال قبل شروع کردیم حالا جواب داده و ثمره اش را در تیم ملی مشاهده می کنید. میانگین سنی تیم ملی پایین تر است و قطعا این ملی پوشان می توانند تا چندین سال برای ایران مدال آوری کنند. امیدوارم با ادامه این روند بتوانیم به قولی که داده ایم عمل کنیم و جودو را در سبد مدال آوری ورزش ایران قرار دهیم.