به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جمالی صبح دوشنبه در حاشیه رزمایش پدافند شیمیایی شهید مهدی ربانی در عسلویه اظهار کرد: این رزمایش نقش مهمی را در ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف دارد و تمرکز آن بر مردم و صنعت است.
وی از کشف نواقص، ضعفها و ناهماهنگیها در قالب این رزمایش خبر داد و اضافه کرد: آموزش عمومی مردم از اهمیت بسیار زیادی برای آمادگی در مقابل حوادث برخوردار است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از برنامههای رزمایش شیمیایی در عسلویه را آمادهسازی امکانات تخلیه و جابجایی جمعیت عنوان کرد و افزود: از دیگر بخشهای مهم رزمایش آمادگی ظرفیتهای درمانی و بهداشتی است.
وی با اشاره به لزوم ارتقای توان ارائه خدمات درمانی تخصصی در شرایط اضطراری تاکید کرد: باید تلاش شود که در صورت بروز آسیبدیدگی یا مصدومیتهای احتمالی، پاسخ مناسبی به نیازهای مردم داده شود.
جلالی با اشاره به دستهبندی اشکالات در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی در قالب این رزمایش ادامه داد: تمرکز اصلی این رزمایش بر دو حوزه صنعت و مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، اولویت اصلی رعایت الزامات ایمنی و ارتقای سطح آن است تا اساساً از وقوع حادثه جلوگیری شود و در صورت بروز حادثه، پیامدها در همان منشأ کنترل و خنثی شود.
وی افزود: چنانچه در شرایط خاص پیامدهای حادثه به محیطهای مردمی سرایت کند، ضروری است مردم از آمادگی لازم برخوردار باشند که این آمادگی شامل آموزشهای عمومی، فراهم بودن امکانات و ایجاد زیرساختهای لازم است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش عمومی تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این رزمایش، آموزش عمومی مردم بوده که با همکاری استان بوشهر و استفاده از ظرفیت رسانههای محلی بهخوبی دنبال شده است.
وی با بیان اینکه این رزمایش با فرماندهی و مدیریت استاندار بوشهر و فرماندار عسلویه برگزار میشود، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای نظامی و غیرنظامی تحت مدیریت استانداری و فرمانداری قرار دارند و سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز ضمن طراحی، هماهنگی، آموزش و نظارت، تلاش میکند آمادگی لازم بهطور کامل ایجاد شود.
جلالی با اشاره به نیازهای زیرساختی عسلویه به دلیل همجواری با بخش صنعتی گفت: تقویت ظرفیتهای هواشناسی برای پیشبینی و پایش شرایط در زمان وقوع حادثه، توسعه سامانههای رصد و پایش آلودگی مانند تابلوهای آلودگی سنج، ارتقای واحدهای تخصصی و تقویت زیرساختها و ظرفیتهای درمانی از جمله نیازهای ضروری این شهرستان است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان تأکید کرد: ارتقای ظرفیتها در حوزه صنعت و بخش دفاعی و پیگیری مطالبات شهرستان در سطح ملی میتواند به ایجاد هماهنگی مطلوب و افزایش ایمنی و تابآوری شهرستان عسلویه در برابر حوادث احتمالی منجر شود.
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