انتصاب جدید در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی به عنوان سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای مصطفی رجبی مشهدی با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت برق و انرژی وزارت نیرو منصوب میشوید.
انتظار میرود با همکاری سایر معاونین، مدیران عامل شرکتهای مادر تخصصی، مدیران ذیربط و جلب مشارکت کلیه ذینفعان صنعت برق و انرژی در چارچوب برنامههای وزیر نیرو در حوزه برق و انرژی در دولت چهاردهم، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تحقق کامل برنامههای تحت مدیریت با تأکید بر اولویتهای عمومی و تخصصی در راستای پایداری فنی، اقتصادی و زیستمحیطی برق کشور اهتمام ویژه به عمل آورید.
توفیق جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام شایسته وظایف محوله و خدمترسانی به مردم شریف ایران را از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
لازم به ذکر است مصطفی رجبی مشهدی دارای بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در صنعت برق کشور در حوزههای نیروگاهی، بازار برق و دیسپاچینگ منطقهای و همچنین معاونت راهبری شبکه برق کشور است.
وی پیش از تصدی سمت معاونت برق و انرژی وزارت نیرو رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر بود و سابق بر آن نیز به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران فعالیت می کرد.
رجبی مشهدی دانشآموخته دکترای مهندسی برق قدرت با رسالهای با درجه عالی است و بیش از ۱۵۰ مقاله در نشریات علمی و پژوهشی و کنفرانسهای داخلی و بینالمللی منتشر کرده است. همچنین تألیف پنج جلد کتاب در حوزههای فنی و اقتصادی صنعت برق را در کارنامه علمی خود دارد.
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