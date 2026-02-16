۲۶ تن نارنگی قاچاق در نایین کشف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف می‌کنند.

فرماندهی انتظامی شهرستان نائین افزود : مأموران در بازرسی صورت گرفته از این خودرو موفق شدند ۲۶ تن نارنگی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

وی ارزش میوه های قاچاق کشف شده را ۲۶ میلیاردریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.