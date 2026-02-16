به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاقی کمیسیون انرژی به ردیف ۴ به شرح زیر موافقت کردند:
سهم شرکت توانیر از عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور: ۳۵ درصد
سهم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق از عوارض موضوع ماده ۵ قانون صنعت برق کشور: ۶۵ درصد
در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور آمده است: دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکههای روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیشبینی نماید.
وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم سازمان انرژیهای تجدیدپذیر از محل عوارض برق را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاقی کمیسیون انرژی به ردیف ۴ به شرح زیر موافقت کردند:
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