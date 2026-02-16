به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن ماه) مجلس و در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشنهاد الحاقی کمیسیون انرژی به ردیف ۴ به شرح زیر موافقت کردند:

سهم شرکت توانیر از عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور: ۳۵ درصد

سهم سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از عوارض موضوع ماده ۵ قانون صنعت برق کشور: ۶۵ درصد

در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور آمده است: دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.