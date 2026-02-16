بررسی «توسعه اقتصاد دیجیتال و صنعت بازی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی با موضوع بررسی «بازی‌های رایانه‌ای» برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست آیت الله اراکی رییس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص برگزار شد، دکتر محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و محمد حاجی میرزایی مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه گزارش بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در مورد وضعیت مصرف انواع بازی‌های رایانه‌ای در کشور ارائه شد و در ادامه اعضای کمیسیون نظرات خود را پیرامون موضوعات مورد بررسی در این گزارش بیان کردند.

در پایان، مقرر شد بنیاد بازی‌های رایانه‌ای گزارش دقیق‌تری از محتوای بازی‌های رایانه‌ای به تفکیک بازی‌هایی که صرفا جنبه سرگرمی دارند و بازی‌های هدفمند، با مشخص کردن آمار آنها تهیه و به کمیسیون ارائه کند.

علاوه بر این مقرر شد این بنیاد در مورد افزایش تولیدات داخلی در راستای ترویج ارزشهای اسلامی و ایرانی و ترویج فرهنگ مقاومت برنامه ریزی نماید.

همچنین مرکز ملی فضای مجازی در جلسات آینده در مورد ساز وکارهای ضروری برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تهاجم فرهنگی برنامه ریزی شده از سوی دشمنان، پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه خواهد داد.