بورس در سراشیبی اصلاح؛ افت ۱.۵۳ درصدی شاخص کل با تداوم فشار فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار سهام امروز (۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۴) معاملات خود را با غلبه عرضه در اکثر نمادها آغاز کرد و این فشار فروش تا پایان زمان دادوستدها ادامه داشت. در پایان معاملات، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۵۹ هزار و ۲۸۲ واحدی، معادل ۱.۵۳ درصد کاهش، در سطح ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۵۸۴ واحد ایستاد.

در دقایق ابتدایی معاملات، حدود ۷۰ درصد نمادهای بازار با کاهش قیمت مواجه شدند و شاخص کل نیز با افتی بیش از ۲.۱ درصدی تا محدوده ابتدایی کانال ۳.۸ میلیون واحد عقب نشست؛ به‌طوری‌که برای لحظاتی حتی کانال ۳.۷ میلیون واحد نیز رویت شد. با این حال، به‌تدریج و هم‌زمان با جمع شدن بخشی از صفوف فروش، تحرکات در سمت تقاضا افزایش یافت و بازار از کف‌های روزانه فاصله گرفت.

در همین راستا، ارزش معاملات خرد با رشد ۷۷ درصدی نسبت به روز قبل به حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که از افزایش نسبی فعالیت معامله‌گران در نیمه دوم بازار حکایت دارد. همچنین شاخص کل توانست حدود ۲۲ هزار واحد از افت روزانه خود را جبران کند و قرار گرفتن قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادها بالاتر از قیمت پایانی، توقف خروج نقدینگی و بازگشت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی، نشانه‌هایی از کاهش تمایل فعالان بازار به فروش در این سطوح قیمتی بود.

در ادامه معاملات و در یک ساعت پایانی بازار، حدود نیمی از نمادها به محدوده مثبت بازگشتند که این امر می‌تواند بیانگر فروکش کردن هیجان فروش و افزایش احتیاط معامله‌گران باشد.

در سوی دیگر بازار، شاخص کل هم‌وزن که نمایانگر وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط است، با وجود مقاومت بیشتر نسبت به شاخص کل، در نهایت با افت ۴ هزار و ۲۶۳ واحدی به سطح ۹۷۶ هزار و ۸۹۵ واحد رسید.

بررسی نمادهای اثرگذار بر شاخص نشان می‌دهد نمادهای «فارس»، «فملی»، «پارسان»، «شبندر»، «شدیـس»، «شپنا» و «نوری» بیشترین نقش را در افت شاخص کل ایفا کردند و فشار اصلی عرضه از سوی این نمادهای بزرگ بازار اعمال شد.

در مقابل، نماد «خودرو» (ایران‌خودرو) برخلاف روند کلی بازار با رشد ۱.۹۵ درصدی و تشکیل صف خرید همراه شد. نمادهای «وپاسار»، «وبملت» و «اروند» نیز از دیگر نمادهای پرتراکنش و مورد توجه معامله‌گران در معاملات امروز بودند.

در مجموع، ارزش کل معاملات بازار سرمایه در پایان دادوستدهای امروز به حدود ۱۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز معاملات خود را با روندی منفی آغاز کردند که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش احتیاط معامله‌گران در بازارهای موازی باشد.