به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری عصر دوشنبه در بازدید از تالاب سولدوز نقده اظهار کرذ: تالاب سولدوز از ظرفیتهای شاخص استان در حوزه تنوع زیستی و گردشگری طبیعی است و توسعه زیرساختهای سازگار با محیطزیست از جمله ایجاد سایت پرندهنگری میتواند زمینه جذب گردشگران طبیعتدوست را فراهم کند.
وی گفت: با توجه به تجربه موفق راهاندازی سایت پرندهنگری در مهاباد، این اداره کل آمادگی دارد با همکاری فرمانداری، دستگاههای خدماترسان و بخش خصوصی، سایت تخصصی پرندهنگری در تالاب سولدوز را ایجاد کند.
وی با اشاره به تهیه برنامه مدیریت تالاب سولدوز افزود: این برنامه با رویکرد مشارکتی تدوین شده و لازم است شرح وظایف و مسئولیت دستگاههای ذینفع بهصورت شفاف ابلاغ شود تا اجرای اقدامات حفاظتی، احیایی و گردشگری بهصورت هماهنگ پیش برود.
جباری خاطرنشان کرد: بخشی از تالاب سولدوز در محدوده پارک ملی قرار دارد که اهمیت حفاظتی آن را دوچندان میکند و هرگونه توسعه گردشگری باید در چارچوب ضوابط مناطق تحت مدیریت و اصول توسعه پایدار انجام شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی با اشاره به جایگاه تالابهای استان در کنوانسیون رامسر تصریح کرد: در حال حاضر شش تالاب استان در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت رسیدهاند که سه مورد آن در شهرستان نقده واقع شده است و پیگیریهای لازم برای ارتقای جایگاه تالاب سولدوز در این چارچوب ادامه دارد.
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