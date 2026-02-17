به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عابدانی بیان کرد: شناسایی تخلف گسترده در فرایند صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی درون‌شهری با استفاده از ظرفیت کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان را داشته ایم.

وی با بیان اینکه طی یک‌سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز خارج از ضوابط قانونی به ۹۹۹ دستگاه خودرو تخصیص یافته است، افزود: در راستای پایش و نظارت مستمر بر فرایندهای صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی درون‌شهری توسط شهرداری‌های استان، با اقدامات مشترک پلیس امنیت اقتصادی، کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و سایر مراجع ذی‌صلاح بازدیدهای میدانی هدفمندی انجام شد.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی‌ها نشان داد به‌دلیل عدم نظارت کافی بر الگوی پذیرش ناوگان دیزلی درون‌شهری، ضعف در اصالت‌سنجی مدارک و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی توسط متولیان پروانه‌های فعالیت ناوگان درون‌شهری در یکی از شهرهای استان، خارج از ضوابط و مقررات صادر شده است که پیامد آن، دریافت غیرقانونی نزدیک به ۵ میلیون لیتر فراورده نفت‌گاز طی یک‌سال گذشته بوده است.

عابدانی با بیان اینکه این میزان سوخت به ۹۹۹ دستگاه خودرو اختصاص یافته، تصریح کرد: موضوع بلافاصله به مراجع انتظامی و قضایی منعکس شده و پیگیری‌های لازم درخصوص ترک فعل احتمالی، شناسایی عوامل دخیل و اعلام جرم برای متخلفان در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

وی افزود: بررسی میدانی از تمامی شهرهای استان ادامه دارد، صیانت از منابع ملی و توزیع عادلانه سوخت، خط قرمز این شرکت است و با هرگونه تخلف در این حوزه، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.