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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

کشف انحراف ۵ میلیون لیتر گازوئیل درون‌شهری در خراسان جنوبی

کشف انحراف ۵ میلیون لیتر گازوئیل درون‌شهری در خراسان جنوبی

بیرجند-مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی از شناسایی تخلف گسترده در فرایند صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی درون‌شهری به میزان پنج میلیون لیتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عابدانی بیان کرد: شناسایی تخلف گسترده در فرایند صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی درون‌شهری با استفاده از ظرفیت کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان را داشته ایم.

وی با بیان اینکه طی یک‌سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون لیتر نفت‌گاز خارج از ضوابط قانونی به ۹۹۹ دستگاه خودرو تخصیص یافته است، افزود: در راستای پایش و نظارت مستمر بر فرایندهای صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزلی درون‌شهری توسط شهرداری‌های استان، با اقدامات مشترک پلیس امنیت اقتصادی، کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و سایر مراجع ذی‌صلاح بازدیدهای میدانی هدفمندی انجام شد.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی بیان کرد: بررسی‌ها نشان داد به‌دلیل عدم نظارت کافی بر الگوی پذیرش ناوگان دیزلی درون‌شهری، ضعف در اصالت‌سنجی مدارک و اهمال در انجام وظایف و تکالیف قانونی توسط متولیان پروانه‌های فعالیت ناوگان درون‌شهری در یکی از شهرهای استان، خارج از ضوابط و مقررات صادر شده است که پیامد آن، دریافت غیرقانونی نزدیک به ۵ میلیون لیتر فراورده نفت‌گاز طی یک‌سال گذشته بوده است.

عابدانی با بیان اینکه این میزان سوخت به ۹۹۹ دستگاه خودرو اختصاص یافته، تصریح کرد: موضوع بلافاصله به مراجع انتظامی و قضایی منعکس شده و پیگیری‌های لازم درخصوص ترک فعل احتمالی، شناسایی عوامل دخیل و اعلام جرم برای متخلفان در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

وی افزود: بررسی میدانی از تمامی شهرهای استان ادامه دارد، صیانت از منابع ملی و توزیع عادلانه سوخت، خط قرمز این شرکت است و با هرگونه تخلف در این حوزه، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6751331

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