کشف ۸ میلیارد ریال لوازم آرایشی قاچاق در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از پاسگاه نوری از کشف محموله قاچاق لوازم آرایشی در این شهرستان به همت ماموران انتظامی خبر داد.

وی با بیان اینکه ماموران ایست و کنترل پلیس شاهرود در پاسگاه نوری این محموله را کشف و ضبط کردند، افزود: ماموران انتظامی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون خرده بار مشکوک و آنرا متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در بازرسی این این کامیون مشخص شد که مقادیری لوازم آرایشی قاچاق حمل می کند، تاکید کرد: ارزش این محموله طبق اعلام کارشناسان غذا و داروی شهرستان شاهرود هشت میلیارد ریال برآورد می شود.

شائینی با بیان اینکه یک نفر در این ارتباط دستگیر شد، تاکید کرد: پرونده وی برای رسیدگی به دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی از عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق به خصوص غذا و دارو و لوازمی که با سلامتی جامعه ارتباط مستقیم دارد، خبر داد.