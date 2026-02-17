به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از اعزام هیئت تجاری شرکتهای دانشبنیان، خلاق و مستقر در پارکهای علم و فناوری به نمایشگاه KoreaPharm ۲۰۲۶ حمایت میکند. این اقدام در راستای توسعه بازارهای بینالمللی، تقویت دیپلماسی فناوری و افزایش سهم شرکتهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی داروسازی و بیوتکنولوژی انجام میشود.
نمایشگاه KoreaPharm ۲۰۲۶ از معتبرترین رویدادهای تخصصی جهان در حوزه داروسازی و سلامت به شمار میرود و از ۱۱ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۳۱ مارس تا ۳ آوریل ۲۰۲۶ در مرکز نمایشگاهی بینالمللی KINTEX کره جنوبی برگزار خواهد شد. این رویداد با حضور صدها شرکت بینالمللی فعال در زنجیره ارزش داروسازی و بیوتکنولوژی، بستری برای معرفی فناوریهای نوین، تجهیزات پیشرفته، نوآوریهای صنعتی و روندهای آینده این حوزه فراهم میکند.
محورهای اصلی این نمایشگاه شامل توسعه فناوریهای پیشرفته داروسازی و بیوفارما، مواد اولیه دارویی و زنجیره تأمین پایدار دارو، تجهیزات و ماشینآلات تولید دارو و خطوط منطبق با استانداردهای GMP، بستهبندی دارویی و لجستیک سلامت، زنجیره سرد، نوآوری و تحقیق و توسعه، سلامت دیجیتال، سرمایهگذاری مشترک و همکاریهای فناورانه در اکوسیستم دارویی است.
اعزام هیئت تجاری در قالب یک برنامه هفتروزه طراحی شده و خدماتی نظیر اقامت، بلیت رفت و برگشت هواپیما، دریافت کارت ورود به نمایشگاه، اخذ ویزای تجاری، بیمه مسافرتی، همراهی تورلیدر و مترجم تخصصی و برگزاری نشستهای تخصصی و جلسات تجاری دوجانبه با شرکتهای بینالمللی برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
شرکت در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است، اما حمایت بلاعوض معاونت علمی به شرکتهای دانشبنیان، خلاق و مستقر در پارکهای علم و فناوری که از بلوغ صادراتی برخوردارند، اختصاص مییابد. ارزیابی متقاضیان پس از تکمیل مدارک توسط سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی انجام میشود. سهمیه حمایتی برای هر شرکت یک نفر تعیین شده و هزینه نهایی مشارکت برای شرکتها ۱۴۰۰ دلار اعلام شده است.
مهلت ثبتنام برای حضور در این هیئت تجاری تا ۷ اسفندماه ۱۴۰۴ تعیین شده و با توجه به محدود بودن ظرفیت حمایت، اولویت با شرکتهایی خواهد بود که فرآیند ثبتنام خود را زودتر تکمیل کنند.
علاقهمندان حقیقی و حقوقی میتوانند با تکمیل فرم ثبتنام در نشانی https://B۲n.ir/rh۵۷۵۵ و تماس با دبیرخانه اعزام، شرکت حامی نوآوران فن پویا، به شمارههای ۰۲۱۶۶۵۳۶۸۲۴ و ۰۹۲۳۲۵۰۵۳۵۴ اطلاعات تکمیلی را دریافت کنند.
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