هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد آلودگی هوا را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل پایداری جو و سکون نسبی هوا از فردا چهارشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده (۲۹ بهمن تا سه اسفندماه) احتمال نبود سرعت وزش باد در سطح زمین و لایه های مجاور، غلظت آلاینده های جوی در نیمه اول روز روند افزایشی خواهد داشت به طوری که شاخص آلودگی هوا در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه بالا می‌رود.

بنابر هشدار هواشناسی اصفهان، اثر پدیده سکون نسبی در مناطق مرکز استان به ویژه شهرهای برخوار، لنجان، فلاورجان، کبوترآباد، مبارکه، شاهین شهر و میمه و نجف آباد محسوس‌تر است.

هواشناسی اضافه کرده است که شعاع دید و کیفیت هوا طی روزهای چهارشنبه، شنبه و روز یکشنبه به شدت کاهش می‌یابد.

هواشناسی در ادامه توصیه کرده است که تدابیر لازم برای کاهش انتشار آلاینده ها توسط دستگاه های ذی ربط اتخاذ شود و ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات اولیه روز کاهش یابد.