ترکی الفیصل: ساختار سازمان ملل باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترکی الفیصل رئیس اسبق سرویس اطلاعات عربستان تاکید کرد: دادگاه کیفری بین المللی به حمایت از سوی اعضای خود نیاز دارد چرا که اهرم های اجرایی مؤثر در اختیار ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحت پیگرد قرار دادن بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به اندازه کافی اقدام کرده یا نه گفت: دادگاه کیفری بین‌المللی نمی‌تواند برای تحت پیگرد قرار دادن افرادی که آن‌ها را مجرم می‌داند نیرو اعزام کند.

الفیصل برای توضیح این سخنان خود به نحوه برخورد آمریکا با دادگاه کیفری بین‌المللی و دیگر نهادها نیز اشاره کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص این که قصد و نیت های خوبی در دادگاه کیفری بین المللی و سازمان ملل وجود دارد اما در نهایت هیچ اقدام عملی انجام نمی شود گفت: قطعا بله به همین دلیل من تنها کسی نیستم که خواهان اصلاح ساختار سازمان ملل به شمار می روم.

لازم به ذکر است که با وجود صدور حکم جلب نتانیاهو، وی آزادانه از طریق حریم هوایی کشورهایی نظیر یونان، ایتالیا و فرانسه به آمریکا سفر کرده است.