به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با تبریک ماه مبارک رمضان و قدردانی از حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: حضور نمایندگان مجلس در این جلسات می‌تواند به پیگیری موضوعات، به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری و مسائل ملی کمک مؤثری کند.

وی با اشاره به موضوع تأمین زمین برای شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: ۱۷ هکتار زمین برای توسعه پارک علم و فناوری پیش‌بینی شده و لازم است در صورت وجود هرگونه مانع، با برگزاری جلسات تخصصی، این زمین هرچه سریع‌تر در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

استاندار کردستان در ادامه به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱.۸ همت از این اعتبارات پرداخت شده که نسبت به برخی استان‌ها وضعیت مناسبی است، اما با توجه به مجموع ۱۱.۶ همت تسهیلات پیش‌بینی شده، لازم است بانک‌ها تلاش خود را برای افزایش جذب این منابع در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال بیشتر کنند.

لهونی تصریح کرد: در صورت انصراف برخی متقاضیان، باید با اولویت‌بندی مشخص، متقاضیان جایگزین تعیین شوند تا روند جذب اعتبارات با وقفه مواجه نشود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم استقرار حساب‌های بانکی شرکت‌ها در استان بیان کرد: از همه ابزارهای قانونی برای بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان استفاده کرده‌ایم و همین ایجاد حساسیت، گامی مثبت در راستای تقویت بنیه اقتصادی استان است و این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.

استاندار کردستان درباره معافیت‌های مالیاتی نیز گفت: این معافیت‌ها یکی از ابزارهای مهم برای تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در استان‌های کمتر برخوردار است و حذف کامل آن به صلاح استان نیست، اما می‌توان با پیش‌بینی قانونی، شرکت‌هایی که از منابع استان استفاده می‌کنند را ملزم کرد معادل این معافیت‌ها را در قالب طرح‌های عام‌المنفعه و توسعه‌ای در استان هزینه کنند.

لهونی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان با همکاری بخش خصوصی و شبکه بانکی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.