به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به همراه کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با حضور در محله ده‌ونک از روند اجرای طرح‌های بازآفرینی و نوسازی این محدوده بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای طرح موضعی ده ونک مصوب کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفت، این طرح با هدف احیاء بافت فرسوده، ارتقاء کیفیت زیست شهری و ساماندهی ساخت‌وسازها در این محله تدوین شده است.

پروژه‌های در دست اجرا در ده‌ونک، شامل نوسازی املاک متعلق به بالغ بر ۳۰۰ خانواده می‌شود و این طرح‌ علاوه بر مقاوم‌سازی و بهسازی واحدهای مسکونی، زمینه ارتقاء ایمنی، بهبود دسترسی‌ها و افزایش سرانه‌های خدماتی را فراهم خواهد کرد.

در همین راستا، مجموعه‌ای از پروژه‌های تامین فضاهای آموزشی، فرهنگی و خدمات شهری برای این محدوده پیش‌بینی شده که با مشارکت بخش خصوصی و با رویکرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان عملیاتی می‌شود. در این بازدید، بر تسریع روند اجرا، رفع موانع احتمالی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان تاکید شد.

در بخش دوم این برنامه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان نوسازی از پروژه‌های توسعه محلی اسلام‌آباد واقع در منطقه ۲ تهران بازدید کردند. در این بازدید، گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، روند اجرایی و برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها ارائه شد.

پروژه‌ توسعه محلی اسلام‌آباد با هدف بهبود زیرساخت‌های شهری، ارتقاء کیفیت خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی ساکنان در حال اجرا است و مسئولان شهری بر استمرار نظارت میدانی و تکمیل به‌موقع این طرح‌ها تاکید کردند.