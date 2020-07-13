فضای جمعی زاهد گیلانی در منطقه ۱۳ افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که روز دوشنبه با حضور محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، کاوه حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، مرتضی رحمان زاده شهردار منطقه ۱۳ و سایر مسئولان برگزارشد، فضای جمعی زاهد گیلانی با مساحت ۴۵۰ متر مربع و کاربری فضای سبز و تفریحی به بهره برداری رسید.

فضای جمعی زاهد گیلانی یکی از پروژه های بهسازی محیطی سازمان نوسازی شهر تهران است که با هدف ساماندهی فضای رها شده، بی دفاع و نا امن شهری و ارتقاء کیفیت زندگی و تأمین سرانه خدماتی مورد نیاز ساکنان محله زاهد گیلانی در منطقه ۱۳ احداث شد تا علاوه بر تأمین فضای سبز مورد نیاز در این محدوده، به عنوان مکانی برای برقراری تعاملات اجتماعی و ایجاد حس همدلی میان ساکنان مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه این مراسم کلنگ آغاز عملیات اجرایی نوسازی ۱۵ پلاک تجمیعی در محله اسدی منطقه ۱۳ نیز به عنوان طرح الگوسازی معماری مسکونی در بافت فرسوده به زمین نشست.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که پروژه تجمیع ۱۵ پلاک محله اسدی به عنوان یکی از پروژه های پیشتاز در سازمان نوسازی شهر تهران شناخته می شود، خاطرنشان کرد: سکونت تعداد ۱۵ خانوار در پلاک های ۳۰ الی ۴۰ متری، یکی از چالش های اصلی این پروژه محسوب می شد که در نهایت پس از کسب رضایت مالکان، حل مشکلات ثبتی، حقوقی و ورثه ای املاک و رفع سایر موانع و مشکلات اجرایی، وارد فاز اجرایی شد.

علی اکبری از ساکنان پلاک های مذکور که به دلیل حس تعلق خاطر به محله در فعالیت های مشارکتی به منظور تحقق این پروژه اقدامات مفیدی را به انجام رساندند، پیگیری های مستمر دفتر توسعه محله ای و همچنین همکاری شهرداری منطقه ۱۳ و معاونت معماری و شهرسازی این منطقه که نقش مهمی در کاهش زمان صدور دستور نقشه و سایر مراتب اداری، افزایش رضایت مالکین این پروژه و تسریع در فرآیند پرداخت ودیعه توسط سرمایه گذار و تخلیه این واحدها به منظور آغاز عملیات تخریب و نوسازی ایفا کردند، تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این مراسم از سه پروژه بهسازی خرد مقیاس مشارکتی که پیشتر در محله صفا در منطقه ۱۳ به بهره برداری رسیده بود، شامل پاتوق محله قنات (با مساحت ۴۰۰ مترمربع و کاربری فضای سبز- خدماتی)، جداره سازی کوچه عابدینی (به متراژ ۴۰۰ متر طول با کاربری زیباسازی و هویت بخشی) و همچنین پاتوق کوچه حلیمی (با مساحت ۱۴۰ مترمربع و کاربری فضای سبز-تفریحی) بازدید به عمل آورده شد.