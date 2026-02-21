به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی با بیان اینکه مجموع کرسیهای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ۱۵۷ نفر است، اظهار داشت: تعداد داوطلبان بیش از دو برابر ظرفیت است که این موضوع نشاندهنده فضای رقابتی مناسب و انگیزه بالای متقاضیان برای مشارکت در مدیریت و توسعه روستاهاست.
زرهی با تشریح جزئیات آماری ثبتنامکنندگان افزود: از مجموع ۳۲۰ داوطلب، بیشترین تعداد مربوط به رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال است که بیانگر حضور پررنگ نیروهای جوان در این دوره از انتخابات شوراهاست.
وی همچنین به مشارکت بانوان اشاره کرد و گفت: ۶۱ نفر از ثبتنامکنندگان را بانوان (۱۹ درصد) و ۲۵۹ نفر را آقایان (۸۱ درصد) تشکیل میدهند.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان در ادامه با اشاره به نحوه ثبتنامها تصریح کرد: ۴۶ درصد داوطلبان بهصورت غیرحضوری و ۵۴ درصد بهصورت حضوری اقدام به ثبتنام کردهاند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای بخشداران، معتمدان محلی و دیگر عوامل اجرایی، بر ضرورت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور همراه با مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد.
نظر شما