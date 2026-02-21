قربانعلی ولیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبتنام داوطلبان اظهار داشت: آمارها نشان میدهد میزان استقبال متقاضیان حضور در شوراهای اسلامی روستا نسبت به دوره سال ۱۴۰۰ حدود پنج درصد افزایش یافته است که بیانگر تداوم مشارکت مردمی در مدیریت محلی است.
وی با تشریح جزئیات ثبتنامها افزود: از مجموع ۴۳۰ داوطلب، ۲۰۲ نفر در بخش رودبست، ۱۱۲ نفر در بخش مرکزی و ۱۱۶ نفر در بخش بهنمیر نامنویسی کردهاند.
فرماندار بابلسر با بیان اینکه مجموع کرسیهای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان ۲۰۶ نفر است، تصریح کرد: تعداد داوطلبان بیش از دو برابر ظرفیت پیشبینیشده است که نشاندهنده فضای رقابتی و انگیزه بالا برای ایفای نقش در اداره امور روستاهاست.
ولیزاده همچنین به مشارکت بانوان در این دوره اشاره کرد و گفت: ۳۲ نفر از ثبتنامکنندگان را بانوان تشکیل میدهند که حدود هفت درصد از کل داوطلبان را شامل میشود.
رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان در پایان با قدردانی از همراهی بخشداران، کارکنان بخشداریها، معتمدان محلی و دیگر عوامل اجرایی، بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور با مشارکت حداکثری مردم تأکید کرد.
