قطع موقت برق در بخشی از ورامین به دلیل اجرای عملیات تعمیر شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی منطقه برق ورامین اعلام کرد: در راستای انجام عملیات سرویس و تعمیر شبکه فشار متوسط، محدودیت موقت برق در بخشی از محدوده شهری اعمال خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، این محدودیت از ساعت ۱۵ روز شنبه، دوم اسفندماه ۱۴۰۴، به مدت حدود ۱۲۰ دقیقه اجرا میشود و مناطق مجتمع ادارات، خیابان شهید محمودی، ترمینال قدیم، انتهای خیابان شهید بهشتی، مجتمع مهماندوست و کوچههای نقیبی ۱ و ۲ را شامل خواهد شد.
مسئولان برق منطقهای هدف از اجرای این عملیات را افزایش پایداری شبکه، کاهش احتمال خاموشیهای ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات برقرسانی عنوان کردهاند.
در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده با صبوری و همکاری، مجموعه صنعت برق را در اجرای این برنامه همراهی کنند.
