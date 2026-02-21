  1. استانها
  2. تهران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

قطع موقت برق در بخشی از ورامین به دلیل اجرای عملیات تعمیر شبکه

ورامین- روابط عمومی منطقه برق ورامین از اعمال محدودیت موقت برق در برخی مناطق این شهر خبر داد؛ اقدامی که به گفته مسئولان با هدف سرویس و بهسازی شبکه انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی منطقه برق ورامین اعلام کرد: در راستای انجام عملیات سرویس و تعمیر شبکه فشار متوسط، محدودیت موقت برق در بخشی از محدوده شهری اعمال خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این محدودیت از ساعت ۱۵ روز شنبه، دوم اسفندماه ۱۴۰۴، به مدت حدود ۱۲۰ دقیقه اجرا می‌شود و مناطق مجتمع ادارات، خیابان شهید محمودی، ترمینال قدیم، انتهای خیابان شهید بهشتی، مجتمع مهماندوست و کوچه‌های نقیبی ۱ و ۲ را شامل خواهد شد.

مسئولان برق منطقه‌ای هدف از اجرای این عملیات را افزایش پایداری شبکه، کاهش احتمال خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات برق‌رسانی عنوان کرده‌اند.

در پایان این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده با صبوری و همکاری، مجموعه صنعت برق را در اجرای این برنامه همراهی کنند.

کد خبر 6755599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها