عفو و تخفیف مجازات ۷۵۳ نفر از محکومان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ و در اجرای عفو مقام معظم رهبری، تعداد ۷۵۳ نفر از محکومان واجد شرایط در حوزه‌های قضایی استان تهران مشمول عفو قرار گرفتند که در این خصوص با تمامی دادسراهای مربوطه مکاتبات لازم به‌عمل آمد و فرآیند قانونی اعمال عفو و آزادی زندانیان پیگیری شده است.

وی با اشاره به نتایج اجرای این عفو افزود: از مجموع ۷۵۳ نفر مشمول عفو، ۵۰۳ نفر معادل ۶۷ درصد مشمول آزادی و۲۵۰ نفر معادل ۳۳ درصد مشمول تخفیف در مجازات شدند؛ که این امر نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت محکومان واجد شرایط به جامعه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح وضعیت جنسیتی مشمولان این عفو بیان کرد: از مجموع محکومان مشمول عفو، ۶۴ نفر زن و ۶۸۹ نفر مرد هستند که پس از بررسی دقیق پرونده‌ها و احراز شرایط قانونی، مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند.

القاصی با اشاره به توزیع جغرافیایی اجرای این عفو در استان افزود: ۳۹۵ نفر از مشمولان مربوط به نواحی قضایی شهر تهران و ۳۵۸ نفر مربوط به حوزه‌های قضایی توابع استان تهران هستند که نشان‌دهنده اجرای گسترده و متوازن این عفو در سطح استان تهران است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: عفوهای مناسبتی در چارچوب قانون و با رعایت حقوق بزه‌دیدگان، از جمله سیاست‌های دستگاه قضایی در راستای اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان است که با محوریت تحکیم بنیان خانواده و تحقق رویکرد عدالت‌محور قوه قضاییه در فرصت‌های مختلف طی سال صورت می‌پذیرد.