نظام سلامت حدود ۱۸۰ همت بدهی انباشته دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست وبیناری رؤسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور با حضور مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد.
طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ناشی از وضعیت کشور، تأکید کرد: وزارت بهداشت با وجود تمامی تنگناها، عملکرد مطلوبی داشته و همکاران نظام سلامت در سختترین شرایط، مسئولانه پای کار بودهاند.
وی با بیان اینکه نظام سلامت در حال حاضر حدود ۱۸۰ همت بدهی انباشته دارد، افزود: برای پرداخت بدهیها ۸۰ همت پیشبینی شده بود و همچنین تسویه بدهیهای بیمهای بهمنظور بهروز شدن مطالبات در دستور کار قرار داشت، اما تاکنون تنها حدود ۱۰ همت محقق شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تصریح کرد: اگر این منابع بهموقع تخصیص مییافت، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود حل و فصل میشد؛ با این حال، با مدیریت صحیح میتوان از شرایط فعلی عبور کرد.
وی همچنین به نقش مؤثر «چهارشنبههای پاسخگویی» در تقویت ارتباط مستقیم با همکاران و تسریع در حل مسائل اشاره کرد و آن را اقدامی مؤثر در بهبود فرآیندهای مدیریتی دانست.
موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تمامی منابعی که به نظام سلامت تزریق میشود باید با دقت و حساسیت بیشتری مدیریت شود و در این میان، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و مصرفی پزشکی از اهمیت راهبردی و ویژهای برخوردار است.
در پایان این نشست، بر ضرورت همافزایی دانشگاهها، مدیریت بهینه منابع و استمرار تلاشها برای پایداری خدمات سلامت در سراسر کشور تأکید شد.
