به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا عسکری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های انتقال بیماران اظهار داشت: آمبولانس‌های بیمارستانی ویژه اعزام بیماران از یک مرکز درمانی به مرکز دیگر، از یک شهر به شهر دیگر و در بسیاری موارد از یک استان به استان دیگر هستند.

وی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های انتقال بیمار افزود: ماهانه بیش از ۲۵ هزار بیمار میان مراکز درمانی کشور جابه‌جا می‌شوند. با توجه به اینکه امکان استقرار تمامی تجهیزات و خدمات فوق‌تخصصی در همه بیمارستان‌ها وجود ندارد، اعزام بین‌بیمارستانی یک ضرورت قطعی در نظام ارجاع و تداوم درمان بیماران، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار، محسوب می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی تأکید کرد: تمرکز خدمات فوق‌تخصصی در برخی مراکز، ضرورت ایجاد یک شبکه منسجم و توانمند حمل‌ونقل درمانی را دوچندان کرده و هرگونه ضعف در این حوزه می‌تواند روند درمان بیماران را با اختلال مواجه سازد.

عسکری با اشاره به فرسودگی گسترده ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی کشور تصریح کرد: پیش از ۱۵ سال گذشته، هیچ تزریق مؤثر و هدفمندی در حوزه آمبولانس‌های بیمارستانی انجام نشده بود و همین موضوع موجب شکل‌گیری ناوگانی فرسوده و کم‌توان در برخی مراکز درمانی شد.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد کشور با کمبود حدود ۱۷۰۰ دستگاه آمبولانس بیمارستانی مواجه است؛ کمبودی که طی سال‌های متمادی انباشته شده و اکنون با آغاز این طرح ملی، روند جبران آن آغاز شده است.

عسکری این مراسم را آغاز فاز نخست توزیع آمبولانس‌های جدید و تجهیزشده در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دانست و افزود: این اقدام، شروعی جدی برای رفع نواقص گذشته و تقویت زیرساخت‌های انتقال بیمار است و ان‌شاءالله شاهد ادامه روند توزیع و تقویت ناوگان بیمارستانی خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: توزیع آمبولانس‌ها بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی و با هدف ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات درمانی صورت می‌گیرد. این طرح ملی، علاوه بر بخش بیمارستانی، در هماهنگی با حوزه پیش‌بیمارستانی اجرا می‌شود تا انسجام بیشتری میان خدمات اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی ایجاد گردد. هدف اصلی این برنامه، کاهش زمان انتقال بیماران، افزایش ایمنی حین انتقال و ارتقای کیفیت مراقبت‌های حیاتی در مسیر جابه‌جایی است.

عسکری گفت: نوسازی ناوگان فوریت‌های بیمارستانی را می‌توان یکی از اقدامات زیربنایی در مسیر تعالی و ارتقای کیفیت خدمات بالینی دانست؛ چرا که ایمنی، سرعت و استاندارد بودن انتقال بیماران بین مراکز درمانی، حلقه‌ای حیاتی در زنجیره درمان است. با اجرای این طرح، انتظار می‌رود کیفیت اعزام‌های بین‌بیمارستانی و بین‌استانی ارتقا یافته و نظام سلامت کشور در پاسخ‌گویی به موارد پیچیده و تخصصی، توانمندتر از گذشته عمل کند.