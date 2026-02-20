موهبتی: ۶۷۰ بیمارستان در کشور به آمبولانس نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، در آیین ارتقای ظرفیت ناوگان فوریتهای بیمارستانی و پیشبیمارستانی کشور، اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم ناوگان اورژانس را تقویت کنیم، به نجات جان انسانها کمک کردهایم و نجات جان یک نفر، معادل نجات بشریت است. امروز توسعه این ناوگان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای نظام سلامت کشور است.
وی با بیان اینکه محدودیتهای متعددی در تمامی مراحل تأمین آمبولانس وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ پایگاه اورژانس جادهای در کشور فعال است که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند تأمین یا نوسازی آمبولانس هستند. همچنین ۶۷۰ بیمارستان در کشور برای انجام مأموریتهای انتقال بیماران به آمبولانسهای بیمارستانی نیاز دارند.
موهبتی ادامه داد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی منابع مناسبی را برای تأمین آمبولانس در نظر گرفته و امیدواریم با استفاده از سایر منابع و ظرفیتها، حرکت جدیتری در مسیر توسعه ناوگان آمبولانس کشور رقم بخورد.
وی با اشاره به فرآیندهای پیچیده و چندمرحلهای تأمین آمبولانسها، از نقشآفرینی مؤثر ادارهکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت تقدیر کرد و گفت: پیگیریهای مستمر، هماهنگیهای بینبخشی و مدیریت دقیق فرآیندهای تأمین و توزیع آمبولانسها توسط این ادارهکل، نقش تعیینکنندهای در به ثمر رسیدن اقدامات امروز داشته است.
