توصیه های کاربردی برای حفظ سلامت مردان در محیط کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، هفته سلامت مردان ایرانی از ۱ تا ۷ اسفندماه با هدف ارتقای آگاهی و نگرش عموم جامعه با شعار «سوانح و حوادث در کمین سلامت مردان» برگزار می شود و بر اساس روزشمار این هفته، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، عنوان امروز، یکشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۴ است.

ایمنی در محل کار اشاره به مواجهات شغلی زیان آور متعدد در محیط کار دارد که که در کنار سایر فاکتورهای مؤثر بر سلامت از جمله کم تحرکی و عدم فعالیت بدنی، تغذیه نامناسب و استعمال دخانیات سلامتی و حیات مردان را تهدید می کنند.

این عوامل زیان آور شامل عوامل فیزیکی (صدا، ارتعاش و ...)، شیمیایی (گرد و غبارهای زیان آور مانند سیلیس)، ارگونومیکی (وضعیت نامناسب بدن حین کار) و بیولوژیک (مانند مواجهات شغلی با ویروس ها) است که باعث بروز بیماری های شغلی متعددی از جمله افت شنوایی، آسیب های چشمی، بیماری های قلبی و عروقی، ریوی، کلیوی، کبدی و عصبی، سرطان ها، مشکلات عضلانی اسکلتی، سوختگی، درگیری دیسک های بین مهره ای، کمردرد، گردن و شانه درد، آرتروز زانو، سندرم تونل کارپال دست، اختلالات گوارشی، اختلالات باروری و همچنین حوادث شغلی می شوند.

کمردرد یکی از شایع ترین بیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور محیط کار در بین شاغلین به ویژه کارکنان و کارمندان اداری و البته ناشی از نشستن نامناسب و طولانی مدت است. برای پیشگیری از آسیب های شغلی، رعایت توصیه های زیر می‌تواند سلامت جسمانی و روانی مردان شاغل را در طول دوران کاری حفظ کرده و از بیماری‌های شغلی و غیرشغلی پیشگیری نماید:

قرار گرفتن در وضعیت صحیح جهت بلند کردن اجسام و بارهای سنگین (باز کردن پاها به اندازه عرض شانه ها، قرار دادن بار در فاصله بین پاها، خم کردن زانوها و صاف و کشیده نگه داشتن ستون مهره ها)؛ خودداری از بلند کردن و پایین آوردن بارها در مقابل زانو برای جلوگیری از کمردرد؛ استراحت به مدت ۱۰ دقیقه پس از هر یک ساعت کار و انجام دو تا سه دقیقه نرمش های سبک و شل کردن عضلات دست، پشت و پاها جهت رفع خستگی در زمان استراحت، خواب کافی و منظم برای جلوگیری از خستگی مزمن و کاهش تمرکز، مدیریت استرس از طریق تکنیک‌های آرامش‌ بخشی، تنفس عمیق و تعادل کار و زندگی و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، ورزش منظم برای تقویت عضلات مرکزی و پیشگیری از کمردرد و از آسیب‌های اسکلتی عضلانی، پرهیز از مصرف دخانیات، الکل و مواد مخدر، مراجعه منظم و به ‌موقع به مراکز خدمات جامع سلامت جهت دریافت مراقبت های دوره ای گروه های سنی، افزایش اگاهی در خصوص خطرات محیط کار و روش‌های پیشگیری از آنها، بستن چشم ها به مدت ۱۵-۱۰ ثانیه در هر بازه زمانی ۳۰-۲۰ دقیقه کار با رایانه و خیره شدن به دوردست و بلند شدن از صندلی هر ۳۰-۲۰ دقیقه در مشاغل اداری و قدم زدن به مدت ۱.۵ دقیقه از توصیه های لازم است.

فراموش نکنیم امروزه حوادث ناشی از رانندگی نیز نقش مهمی در تحمیل زیان های اجتماعی و فردی در جامعه ایفا می کنند. بی شک زیان بارترین صدمات ناشی از رانندگی مربوط به تلفات انسانی و معلولیت هاست که گذشته از اثرات مخربی که بر خانواده دارد، لطمات جبران ناپذیری هم بر جامعه وارد می کنند. بنابراین اتخاذ راهکارهایی جهت کاستن از این زیان ها ضروری به نظر می رسد.