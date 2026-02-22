سردار اسدی: حضور ناوهواپیمابر در منطقه تبلیغاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدجعفر اسدی درباره حضور ناوهای آمریکایی در منطقه و تهدیدات علیه کشورمان، اظهار داشت: مردم ما به خوبی می‌دانند که ناوها و امکاناتی که در «خلیج فارس»، «دریای عمان» و اقیانوس‌ها هستند، سالیان سال است که در مناطق مختلف جهان تردد می‌کنند.

سردار اسدی گفت: امروز مسئله حضور ناوها در منطقه وارد فاز تبلیغات شده است؛ پاسخ این اقدام تبلیغاتی ایالات متحده آمریکا هم از سوی فرمانده معظم کل قوا داده شد؛ معظم‌له در دیدار اخیرشان فرمودند که «ناو البته دستگاه خطرناکی است؛ اما خطرناک‌تر از آن سلاحی است که می‌تواند ناو را به قعر دریا بفرستد»؛ لذا بیانات معظم‌له و پاسخ ایشان در خصوص حضور نظامی آمریکا در منطقه، حائز اهمیت است.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با یادآوری ناکامی‌های دشمنان انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته تصریح کرد: امیدواریم که جنگ‌طلبی‌های شیاطینی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی به‌عنوان غده سرطانی منطقه غرب آسیا تمام شود.

سردار اسدی همچنین با تأکید بر آمادگی رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما آماده دفاع هستیم و بسیار محکم‌تر و قوی‌تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

وی درباره چگونگی پاسخ ایران به هرگونه اقدام خصمانه دشمن، خاطرنشان کرد: پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه حماقت دشمن کوبنده‌تر از گذشته خواهد بود.