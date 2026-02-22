حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجتپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ماه مبارک رمضان و در پاسخ به پرسشی مبنی بر فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری در ایام این ماه، اظهار کرد: ویژهبرنامههایی برای مساجد در طول این ماه که بهار قرآن است پیشبینی شده و اجرایی میشود که در حوزه قرآن و عترت میتوان به برپایی محافل انس با قرآن و جلسات روزانه جزءخوانی اشاره کنم.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری از تشکیل کلاسهای طرح ملی «حافظ شو» ویژه نوجوانان مسجدی خبر داد و افزود: همچنین فعالان کانونهای مساجد در این ایام مشارکت فعالانه در نهضت «زندگی با آیهها» دارند.
وی به فعالیتهای تولیدات چندرسانهای بچههای مسجد نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کانونهای مساجد استان تولیدات متنوع در قالبهای کلیپ، پادکست و تیزر با موضوع ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی مسجد تهیه کرده و در بسترهایی که در اختیار دارند، منتشر میکنند.
حجتپناه در خصوص فعالیتهای ویژه حوزه کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: در این راستا برگزاری کلاسهای اندیشهمحور برای نوجوانان و جوانان با رویکرد بصیرت دینی و سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان در پایان با اشاره به تقارن ایام ماه رمضان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) و در پیش بودن لیالی قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع)، تصریح کرد: کانونهای مساجد با برنامهریزی مناسب، مراسم ویژه این ایام از جمله احیای شبهای قدر و عزاداری شهادت آن حضرت را در دستور کار قرار میدهند.
