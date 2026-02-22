۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

مشارکت فعالانه کانون‌های مساجد در اجرای نهضت «زندگی با آیه‌ها» 

شهرکرد- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای نهضت «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان از مشارکت فعالانه کانون‌های مساجد خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ماه مبارک رمضان و در پاسخ به پرسشی مبنی بر فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختیاری در ایام این ماه، اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌هایی برای مساجد در طول این ماه که بهار قرآن است پیش‌بینی شده و اجرایی می‌شود که در حوزه قرآن و عترت می‌توان به برپایی محافل انس با قرآن و جلسات روزانه جزءخوانی اشاره کنم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری از تشکیل کلاس‌های طرح ملی «حافظ شو» ویژه نوجوانان مسجدی خبر داد و افزود: همچنین فعالان کانون‌های مساجد در این ایام مشارکت فعالانه در نهضت «زندگی با آیه‌ها» دارند.

وی به فعالیت‌های تولیدات چندرسانه‌ای بچه‌های مسجد نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کانون‌های مساجد استان تولیدات متنوع در قالب‌های کلیپ، پادکست و تیزر با موضوع ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی مسجد تهیه کرده و در بسترهایی که در اختیار دارند، منتشر می‌کنند.

حجت‌پناه در خصوص فعالیت‌های ویژه حوزه کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: در این راستا برگزاری کلاس‌های اندیشه‌محور برای نوجوانان و جوانان با رویکرد بصیرت دینی و سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان در پایان با اشاره به تقارن ایام ماه رمضان با ولادت امام حسن مجتبی (ع) و در پیش بودن لیالی قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع)، تصریح کرد: کانون‌های مساجد با برنامه‌ریزی مناسب، مراسم ویژه این ایام از جمله احیای شب‌های قدر و عزاداری شهادت آن حضرت را در دستور کار قرار می‌دهند.

