به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی که با سخنان خود درباره لزوم گسترش دامنه اشغالگری رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات جنجال آفریده بود تلاش کرد با مطرح کردن سخنان جدید مواضع قبلی خود را توجیه کند.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی تلاش کرد مسئولیت سخنان مطرح شده را متوجه تاکر کارلسون مجری مشهور آمریکایی کند و مدعی شد که کارلسون او را به سمت صحبت درباره این موضوعات کشاند.

هاکابی ادامه داد: تاکر مدام بحث را به سمت موضوعات دیگر و به صورت مشخص کشورهای دیگر که ارتباطی به بحث اسرائیل با صهیونیسم نداشتند می کشاند.

وی مجددا حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد و بدون اشاره به جنایات صهیونیست ها در منطقه مدعی شد که این رژیم حق زندگی در صلح و امنیت را دارد.

پیشتر ۱۷ کشور و نهاد اسلامی و عربی سخنان هاکابی در خصوص اشغال بخش گسترده ای از خاورمیانه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بودند.