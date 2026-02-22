۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

تقلای سفیر آمریکا برای توجیه سخنان جنجالی‌اش درباره «نیل تا فرات»

تقلای سفیر آمریکا برای توجیه سخنان جنجالی‌اش درباره «نیل تا فرات»

بعد از به راه افتادن موجی از محکومیت ها در میان کشورهای عربی و اسلامی، سفیر آمریکا در رژیم صهیونیستی تلاش کرد سخنان خود را در خصوص گسترش دامنه اشغالگری اسرائیل توجیه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی که با سخنان خود درباره لزوم گسترش دامنه اشغالگری رژیم صهیونیستی از نیل تا فرات جنجال آفریده بود تلاش کرد با مطرح کردن سخنان جدید مواضع قبلی خود را توجیه کند.

وی با انتشار یک پست در فضای مجازی تلاش کرد مسئولیت سخنان مطرح شده را متوجه تاکر کارلسون مجری مشهور آمریکایی کند و مدعی شد که کارلسون او را به سمت صحبت درباره این موضوعات کشاند.

هاکابی ادامه داد: تاکر مدام بحث را به سمت موضوعات دیگر و به صورت مشخص کشورهای دیگر که ارتباطی به بحث اسرائیل با صهیونیسم نداشتند می کشاند.

وی مجددا حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرد و بدون اشاره به جنایات صهیونیست ها در منطقه مدعی شد که این رژیم حق زندگی در صلح و امنیت را دارد.

پیشتر ۱۷ کشور و نهاد اسلامی و عربی سخنان هاکابی در خصوص اشغال بخش گسترده ای از خاورمیانه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بودند.

کد خبر 6756472

    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      این غده سرطانی اسرائیل نابود خواهد شد هرچقدر هم رئیس جمهور جنایتکار قمار باز و فاسد امریکا دست وپا بزند جنایت های اسراییل پاک نخواهد شد. و آه کودکان غزه وفلسطین حتما انها را نابود خواهد کرذ.
    • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      بدون شک نیت خودشان را اعلام کردند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها