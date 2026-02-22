  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۰۴

انصارالله یمن تجاوز اسرائیل به لبنان و اظهارات هاکبی را محکوم کرد

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه‌ای، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و همچنین اظهارات سفیر آمریکا را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد: کشتار خونینی را که دشمن صهیونیستی در منطقه البقاع لبنان مرتکب شد، با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم.

در این بیانیه همچنین آمده است: تجاوز صهیونیستی به اردوگاه عین‌الحلوه در لبنان و هدف قرار دادن مقاومت فلسطین به شدت محکوم است.

دفتر سیاسی انصارالله با اشاره به مواضع اخیر مقام آمریکایی افزود: اظهارات مایک هاکابی پرده از حمایت آمریکا از رؤیاهای صهیونیسم برای توسعه طلبی به بهای فلسطین و کشورهای عربی برداشت.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: رؤیاهای صهیونیست‌ها، حکومت های کشورهای عربی را ملزم می‌کند که با جدیت و مسئولیت‌پذیری کامل و به‌صورت مشترک برای مقابله با این تهدیدات تلاش کنند.

منطقه البقاع و اردوگاه عین‌الحلوه از جمله مناطقی هستند که در روزهای گذشته هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

کد خبر 6755994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها