حماس: زنگ خطر اشغال برای کشورهای منطقه به صدا درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جنبش حماس با صدور بیانیه ای به شدت سخنان مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی را مبنی بر حمایت از سیاست های اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی علیه منطقه محکوم کرد.

این جنبش تاکید کرد: سخنان هاکابی عمق جانبداری آشکار آمریکا از پروژه های اشغالگرایانه اسرائیل را نشان داد، اقدامی که نقض قوانین بین المللی و توهین به حاکمیت کشورهای منطقه و حقوق ملت های آنها است. این سخنان منطقه استعماری صهیونیست ها را بیش از پیش رسوا می کند.

در این بیانیه آمده است: حمایت های سفیر آمریکا از توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین های عربی و اسلامی تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی این کشورها به شمار می رود و زنگ خطر را به صدا در می آورد چرا که هدف اسرائیل تنها فلسطین نیست بلکه این رژیم تهدیدی برای تمام جغرافیای منطقه محسوب می شود. کشورهای عربی و اسلامی باید یک موضع قاطع علیه این سخنان اتخاذ کنند.

پیشتر هاکابی مدعی شده بود که رژیم صهیونیستی حق دارد بر سراسر خاورمیانه از نیل تا فرات تسلط پیدا کند!