پارلمان عربی: دولت آمریکا درباره سخنان هاکابی توضیح دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن احمد الیماحی رئیس پارلمان عربی روز گذشته اعلام کرد که سخنان مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی به مثابه یک انحراف خطرناک از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل به شمار می رود.

وی همچنین تاکید کرد: این سخنان تشویق آشکار به اشغالگری و مشروعیت سازی برای سیاست های گسترش سرزمین های اشغالی است.

الیماحی اضافه کرد: موضع گیری سفیر آمریکا پیام های خطرناکی در تضاد با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به اشغالگری اسرائیل و تحقق راهکار عادلانه و فراگیر برای مسئله فلسطین بر پایه راه حل دو دولتی در خود دارد. دولت آمریکا موضع خود را در خصوص این سخنان هاکابی اعلام کرده و برای تصحیح آن اقدام کند.