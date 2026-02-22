۳ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۶

پارلمان عربی: دولت آمریکا درباره سخنان هاکابی توضیح دهد

رئیس پارلمان عربی از دولت آمریکا خواست موضع خود را در خصوص سخنان هاکابی اعلام کرده و برای تصحیح آن اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد بن احمد الیماحی رئیس پارلمان عربی روز گذشته اعلام کرد که سخنان مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی به مثابه یک انحراف خطرناک از قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل به شمار می رود.

وی همچنین تاکید کرد: این سخنان تشویق آشکار به اشغالگری و مشروعیت سازی برای سیاست های گسترش سرزمین های اشغالی است.

الیماحی اضافه کرد: موضع گیری سفیر آمریکا پیام های خطرناکی در تضاد با تلاش های بین المللی برای پایان بخشیدن به اشغالگری اسرائیل و تحقق راهکار عادلانه و فراگیر برای مسئله فلسطین بر پایه راه حل دو دولتی در خود دارد. دولت آمریکا موضع خود را در خصوص این سخنان هاکابی اعلام کرده و برای تصحیح آن اقدام کند.

    • هرمز مستوفی IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      سلام ، برای دولت فلسطین اشغالی و اکثریت دول غربی ، قوانین بین الملل ، منشور حقوق بشر و مانند آن آلت دست و حربه ای برای پیش بردن اهداف شوم و غیر انسانی آنهاست . وقت بیداری ملل و دولت های اسلامی جهان بر علیه این غده سرطانی قاتل زن ها و کودکان در غزه رسیده است.

