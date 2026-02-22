به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی، ظهر یکشنبه با اشاره به وظایف ذاتی این اداره‌کل اظهار کرد: ایجاد سفر ایمن برای کاربران جاده‌ای و خدمت‌رسانی به مسافران، در طول سال و به‌ویژه در ایام نوروز، در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی ابراز کرد: ناوگان عمومی استان شامل ۱۲۷ دستگاه اتوبوس با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل‌های ویژه در ایام سفر، سرویس‌دهی خواهد داشت و نظارت بر ترمینال‌های استان و دروازه‌های ورود و خروج آن‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه سامانه پاسخگویی ۱۴۱ و اتاق کنترل هوشمند خدمات، رصد و رسیدگی به شکایات مسافران را به‌صورت شبانه‌روزی فراهم می‌کند، گفت: برگزاری جلسات هماهنگی با انجمن‌های صنفی، مدیران شرکت‌های مسافری و رانندگان تحت پوشش و بازدید میدانی از ناوگان اتوبوس‌رانی، از جمله برنامه‌های مستمر ماست که تا اسفند ماه برای همه شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها با نزدیک شدن به ایام نوروز برای ارائه خدمات بهتر به مسافران تصریح کرد: استان دارای ۳۲ مجتمع خدماتی است که کیفیت خدمات، تجهیزات رفاهی و بهداشت آن‌ها توسط کمیته‌های نظارتی متشکل از پنج تا شش دستگاه بررسی می‌شود.

اسماعیلی همچنین به آماده‌سازی جاده‌ها اشاره کرد و گفت: تجدید خط‌کشی، شستشوی تابلوها و علائم، پاک‌سازی حریم محورهای ورودی شهرها و همکاری با شهرداری‌ها برای رفع موانع، از اقدامات مهم بوده و آمادگی زمستانی نیز برای مواجهه با بارش‌ها و شرایط جوی نامساعد به‌صورت شبانه‌روزی حفظ شده است.

وی با ارائه آماری از تصادفات جاده‌ای بیان کرد: در سطح کشور آمار تصادفات ۱۲ درصد افزایش داشته، اما در استان زنجان تعداد فوتی‌ها نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است، با این حال، افزایش ترافیک و تصادفات در ایام پیک سفرهای نوروزی امری طبیعی است و همه تلاش ما ایجاد سفرهای ایمن و کاهش حوادث است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، حضور فعال در محورهای مواصلاتی و نظارت مستمر، هدف ما این است که مسافران نوروزی با آرامش و امنیت کامل، سفر خود را در استان تجربه کنند و خدمات رفاهی و ایمنی در بالاترین سطح ارائه شود.