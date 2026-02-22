به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته بیرانوند در چهارمین نشست شورای سیاست‌گذاری شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی با اشاره به تصویب میزبانی لرستان در شهریورماه و پس از جلساتی با مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، بیان داشت: شانزدهمین دوره جشنواره ملی داستان رضوی برای نخستین‌بار به استان لرستان سپرده شده است. «سپهوند» به‌عنوان دبیر تخصصی و «شهبازی» به‌عنوان مؤسسه برگزارکننده، مسئولیت این رویداد را بر عهده دارند.

بیرانوند با بیان اینکه فراخوان جشنواره پس از تأیید نهایی به سراسر کشور ارسال شده است، از ثبت بیش از ۴۵۰ اثر تاکنون خبر داد و با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار تا بیستم اسفندماه، ابراز امیدواری کرد که این تعداد از مرز ۵۰۰ اثر عبور کند.

وی همچنین به برگزاری دو کارگاه ملی داستان‌نویسی با حضور اساتید برجسته و پوشش خبری گسترده جشنواره در سطح کشور اشاره کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در خصوص تاریخ برگزاری اختتامیه، گفت: تاریخ اولیه بیست و سوم فروردین‌ماه در نظر گرفته شده است تا پیش از آغاز دهه کرامت و جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) برگزار شود، اما این موضوع قابل‌بررسی و تغییر با توافق اعضای شوراست. امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق، اختتامیه‌ای در خور نام و منزلت امام رضا (ع) و جایگاه نویسندگان کشور برگزار کنیم.