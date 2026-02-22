۹۶۵۰ لرستانی داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستاها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پور علی در سخنانی، اظهار داشت: ۹ هزار و ۶۵۰ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در لرستان شدند.

وی گفت: ثبت‌نام شوراهای روستا از ۲۴ بهمن به مدت یک هفته تا ۳۰ بهمن و با یک روز تمدید تا یک اسفندماه در استان انجام شد.

ترکیب شغلی داوطلبان

رئیس ستاد انتخابات لرستان با اشاره به استقبال بسیار خوب داوطلبین انتخابات شوراهای اسلامی روستا در سطح استان، ادامه داد: تعداد ثبت‌نام‌شدگان در این دوره نسبت به دوره ششم هزار و ۳۵۷ نفر افزایش‌یافته که در مجموع ۱۴ درصد افزایش داشته است.

پور علی، تصریح کرد: تعداد روستاهای دارای حدنصاب برای برگزاری انتخابات، در سطح استان هزار و ۷۸۰ روستا است.

وی با اشاره به ترکیب شغلی افراد ثبت‌نام شده، ادامه داد: پنج هزار و ۶۸۶ نفر یعنی ۵۹ درصد ثبت‌نام‌کنندگان این دوره شغل آزاد دارند و ۲۶ درصد نیز کارگر و کشاورزان هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، تصریح کرد: پنج درصد داوطلبین نیز فرهنگی و کارگر، دو درصد بازنشسته و هشت درصد خانه‌دار هستند.

۱۷۸۰ روستا واجد شرایط

پور علی، عنوان کرد: از بین هزار و ۷۸۰ روستا، تعداد ۵۲ روستا، جمعیت بالای هزار و ۵۰۰ نفر دارند که واجد شورای پنج‌نفره هستند.

وی افزود: براین‌اساس ۲۶۰ نفر عضو شورای پنج‌نفره خواهند شد و هزار و ۷۲۸ روستا که جمعیت کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر دارند، شوراهای سه‌نفره خواهند داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: همچنین پنج هزار و ۱۸۰ نفر نیز وارد شوراهای سه‌نفره می‌شوند.

پور علی، گفت: در مجموع پنج هزار و ۴۴۴ نفر برای ورود به شورای روستا انتخاب خواهند شد.

۱۷ درصد داوطلبان زن هستند

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبین شوراهای اسلامی روستاها، بیان: ۸۳ درصد داوطلبین این دوره را مردان با جمعیت حدود هفت هزار و ۹۷۲ نفر تشکیل می‌دهند و ۱۷ درصد با جمعیت هزار و ۶۷۸ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان در خصوص وضعیت تحصیلی داوطلبین هم گفت: ۷۷.۵ درصد این افراد زیر دیپلم، ۱۱.۵ درصد دیپلم، دو درصد کاردانی، ۷.۵ درصد کارشناسی و ۱.۵ درصد کارشناسی‌ارشد هستند.

پور علی، افزود: از نظر ترکیب سنی داوطلبین نیز ۱۸ درصد داوطلبین، جوانان کمتر از ۳۵ سال هستند، ۵۱ درصد را افراد بین ۳۵ تا ۵۰ سال، ۲۸ درصد افراد ۵۰ تا ۷۰ سال و سه درصد هم افراد بالای ۷۰ سال تشکیل می‌دهند.