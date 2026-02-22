به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از، مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور همراه با جمعی از معاونان و مدیران این سازمان با حضور در ساختمان دفتر مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام با سید پرویز فتاح دیدار و گفت‌وگو کرد.

فتاح در این جلسه با تاکید بر اهمیت کار بهزیستی در کشور گفت: به کار شما و همکارانتان غبطه می‌خورم چرا که به نیازمندان، افراد دارای معلولیت و آسیب‌دیدگان اجتماعی خدمت می‌کنید. بهشت طبقات و مراتبی دارد که یکی از بهترین طبقات آن مخصوص ابرار یا همان کسانیست که انفاق و اطعام و دستگیری می‌کنند و در مجموع شبیه شما کارهای خوبی برای حمایت از نیازمندان انجام می‌دهند.

فتاح اضافه کرد: هرجا مسئولیتی داشتم، از کمیته امداد گرفته تا بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام به شما فکر کرده‌ام، رابطه خوبی با بهزیستی برقرار کرده‌ و همیشه حمایت کرده‌ام و همچنان با همین نگاه به موضوعات مرتبط با افراد تحت پوشش بهزیستی می‌پردازم.

حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این دیدار گفت: همیشه ما باید در سازمان بهزیستی دنبال حامی باشیم اما این جلسه با اصرار آقای فتاح تشکیل شده و چنین روحیه اجرایی و عملیاتی تحسین برانگیز است.

وی افزود: سازمان بهزیستی امروز ۱۷۰ ماموریت مهم در کشور دارد که از نوزادان تا سالمندان کشور را در بر می‌گیرد اما تاکید دارم که در حوزه‌های مرتبط با توان‌بخشی می‌توانیم همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم. ۱۰ میلیون فرد جانباز و دارای معلولیت در کشور زندگی می‌کنند که یک میلیون و سیصد هزار نفر از آنان تحت پوشش بهزیستی هستند و به ۱۲۰ نوع تجهیزات مختلف برای زندگی‌ روزمره‌شان نیاز دارند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: غربالگری شنوایی و بینایی و کمک به تهیه ویلچرهای برقی، سه حوزه‌ای بوده است که ستاد اجرایی فرمان امام از گذشته تا امروز حمایت کرده است. در توان‌بخشی می‌توانیم به توان‌بخشی مدرن در زمینه‌های توسعه فعالیت‌های ورزشی، معنوی و هنری فکر کنیم و برای تشکیل خانه‌های هنر می‌توانیم روی کمک حامیان حساب کنیم.

حسینی با اشاره به سامانه‌های تلفنی مشاوره گفت: سامانه تلفنی ۴۰۳۰ به خوبی توانسته است در حوزه‌های اجتماعی اثرگذار باشد. ما نیز سامانه ۱۴۸۰ یا همان صدای مشاور را در اختیار داریم که می‌توانیم بین این دو سامانه، نظام ارجاع مستقر کنیم.

گفتنی است در این دیدار از طرح‌های حمایتی محله محور، مشارکت در احداث مسکن ایتام و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی به عنوان بخشی دیگر از زمینه‌های همکاری مشترک نام برده شد.