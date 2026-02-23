صعود طلا و نقره به بالاترین سطح سه هفته اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، بازار فلزات گرانبها امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ شاهد رشد یک تا ۶ درصدی بود. قیمت طلا با بیش از یک درصد افزایش به حدود ۵,۱۶۵ دلار در هر اونس رسید و نقره نیز با جهش ۶ درصدی از مرز ۸۷ دلار در هر اونس عبور کرد. این افزایش که برای نقره چهارمین روز متوالی صعودی محسوب می‌شود، در پی تشدید نگرانی‌های تجاری و ژئوپلیتیکی و متعاقب آن، افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن (پناهگاه امن سرمایه) رخ داده است.

نگرانی‌های تجاری، محرک اصلی تقاضا برای دارایی‌های امن

موج جدیدی از نگرانی‌ها در مورد جنگ تجاری جهانی، سرمایه‌گذاران را روانه بازار طلا و نقره کرده است. این تنش‌ها پس از آن آغاز شد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه از برنامه خود برای افزایش تعرفه‌های جهانی از ۱۰ به ۱۵ درصد خبر داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادگاه عالی آمریکا طرح «تعرفه‌های متقابل» وی را رد کرد. ترامپ تأکید کرد که این تعرفه‌های جدید بلافاصله اعمال خواهند شد، هرچند هنوز مشخص نیست که وی سندی رسمی در این زمینه امضا کرده است یا خیر.

در واکنش به این اقدام، تنش‌ها در روابط فراآتلانتیک نیز افزایش یافت. «مقامات تجاری اروپا» روز یکشنبه اعلام کردند که قصد دارند روند تصویب توافق تجاری با آمریکا را متوقف کنند. در همین حال، «هند» نیز مذاکرات خود را برای نهایی کردن یک توافق تجاری موقت با واشنگتن به تعویق انداخت. با این حال، «جیمیسون گریر»، نماینده تجاری ایالات متحده، اعلام کرد که ترتیبات تجاری موجود با شرکای کلیدی از جمله چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی همچنان به قوت خود باقی است.

تشدید تنش‌ها در غرب آسیا

عامل دیگری که به جذابیت فلزات گرانبها به عنوان دارایی‌های امن افزوده است، ترس فزاینده از احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران است. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به دلیل خطوط قرمز این دو کشور، نگرانی‌ها را در مورد وقوع یک بحران جدید در غرب آسیا افزایش داده است. البته دیپلمات‌ها قرار است روز پنج‌شنبه بار دیگر در ژنو تشکیل جلسه دهند که می‌تواند بر روند قیمت‌ها تأثیرگذار باشد.

چشم‌انداز بازار

کارشناسان معتقدند با توجه به تداوم ابهامات در سیاست‌های تجاری آمریکا و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تقاضا برای طلا و نقره در کوتاه‌مدت حفظ خواهد شد. از سوی دیگر، بازگشایی بازارهای چین پس از تعطیلات طولانی می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات و نوسانات بیشتر در بازار فلزات گرانبها در این هفته شود. سرمایه‌گذاران اکنون چشم به تحولات ژنو و هرگونه سیگنال جدید از سوی کاخ سفید دوخته‌اند.